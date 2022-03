Degüellan a un matrimonio de ciclistas en mitad de una carretera de Florida

La Policía de Daytona Beach (Florida) pidió este lunes colaboración ciudadana para dar con el asesino de dos ciclistas, un hombre y una mujer, que fueron degollados y abandonados sin vida en una carretera. "Este es probablemente uno de los incidentes más viciosos y espantosos que he presenciado en mis 20 años" de policía, escribió el jefe del Departamento de Policía de Daytona Beach, Jakari Young. No se ha informado de la identidad de las víctimas, que eran marido y mujer.

El domingo de madrugada agentes acudieron al lugar donde alguien vio los cuerpos y en principio pensaron que habían sido atropellados por alguien al volante de un vehículo que se dio a la fuga. Pero al inspeccionar los cuerpos, apreciaron heridas de arma blanca: les habían seccionado la garganta, según el canal WESH2 de Orlando.

Young dijo a ese medio que por ahora no se puede descartar hipótesis alguna, incluyendo que fueran elegidos como víctimas al azar, pero indicó que no parece que el motivo fuera el robo. En su llamamiento a la ciudadanía para que colabore, la Policía solo ha señalado que busca a un hombre de raza no especificada que llevaba unos pantalones de color claro o blanco y posiblemente una mochila.