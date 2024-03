Al menos 40 muertos tras un tiroteo y un incendio en una sala de conciertos de Moscú

Al menos 40 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la tarde de este viernes en una sala de conciertos de un centro comercial en las afueras de Moscú, informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB). "Preliminarmente, como resultado del atentado terrorista en el centro comercial Crocus City Hall en estos momentos hay 40 muertos y más de cien heridos", informó el servicio de prensa del FSB a las agencias locales.

Los disparos fueron realizados con armas automáticas por al menos tres personas con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocus City Hall, donde seguidamente tuvo lugar una explosión y se declaró un incendio, según informó la agencia oficial RIA Nóvosti.

