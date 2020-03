Decenas de muertos por una cadena de tornados en EE UU

El estado de Tennessee se vio estremecido este martes por el paso de tornados que han dejado al menos 25 muertos, varios desaparecidos y un número sin precisar de heridos, además de casas y edificios muy dañados incluido el centro de Nashville, la capital de este estado sureño de Estados Unidos.

La gravedad de la situación por las tormentas y tornados, que solo en Nashville ha destruido al menos 40 estructuras, entre viviendas y edificios comerciales, ha motivado que el gobernador estatal, el republicano Bill Lee, declarara el estado de emergencia y se abran al menos cuatro refugios.

Las autoridades consideran que éste ha sido uno de los desastres más poderosos que ha impactado en este estado del sureste de EE UU, comparable al que exactamente hace un año se registró en el vecino de Alabama.

El presidente Donald Trump anunció que visitará este estado para conocer de primera mano la gravedad de los daños por estos "devastadores tornados", que empezaron a registrarse poco después de la medianoche.

Downtown Nashville just experienced a #tornado. That was terrifying to watch from a distance! 🌪😳 pic.twitter.com/ov8C9zCDAX