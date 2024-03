Al menos 40 muertos y 100 heridos en un atentado del ISIS a las afueras de Moscú

Al menos 40 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un ataque terrorista ocurrido en la tarde de este viernes en una sala de conciertos de un centro comercial en las afueras de Moscú. El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el atentado, según la agencia Amaq, órgano de propaganda de la organización.



"Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura", informó Amaq en su canal de Telegram.

Según las autoridades de la región de Moscú, más de una veintena de heridos han tenido que ser hospitalizados, cuatro de ellos en estado grave.

El FSB indica que el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres con armas automáticas en el centro comercial Crocus City Hall de la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú, en los prolegómenos de un concierto del grupo de rock Piknik.

En las imágenes colgadas por testigos oculares en las redes sociales se ve cómo varios hombres disparan contra la gente a su entrada en el centro comercial y los cuerpos de varias víctimas yacen en el suelo en un charco de sangre.

#BREAKING: The first seconds of the attack on the visitors of #CrocusCityHall.



The footage shows two masked men with automatic weapons shooting at the crowd. Behind them are the people at the entrance. pic.twitter.com/1dJVZIYQkQ