Decenas de misiles rusos vuelven a caer sobre Kiev

Los avisos de bombardeos que los ucranianos reciben en el móvil despertaron la pasada madrugada a los vecinos de Holosiivskyi y Svyatoshynskyi, los distritos de Kiev en que dos ataques rusos han destrozado infraestructuras públicas y dañado coches y bloques de pisos. Uno de los afectados por la explosión en Svyatoshynskyi, en el oeste de Kiev, es Yurii Kalitinskyi. "Eran cerca de las ocho de la mañana y estaba paseando el perro", cuenta a Efe sobre el momento en que vio la explosión, que rompió varias ventanas de su edificio.

"Estaba muy preocupado por mi esposa, ella estaba muy asustada y me escribió al teléfono diciendo que ardían unos coches", recuerda este vecino, que hace referencia a los vehículos que han quedado calcinados delante del bloque de pisos en el que vive el matrimonio. Kalitinskyi habla mientras inspecciona y recoge los cristales de su Honda Civic gris, que tiene las lunas rotas y la carrocería dañada.

Sus vecinos le saludan y se interesan por lo ocurrido cerca de la zona acordonada en la que trabaja la policía, que incluye un parque infantil en el que, según algunos residentes, se habría producido la explosión.

Fuera de la cinta blanca y roja que delimita ese espacio se agolpan periodistas y vecinos curiosos que fotografían los desperfectos e intentan obtener más detalles de lo ocurrido. Según el alcalde de la capital ucraniana, Vitalii Klychko, dos personas fueron hospitalizadas por heridas sufridas en la explosión en esta zona de la capital.

Horas antes de esta deflagración, otro bombardeo ruso alcanzaba el distrito de Holosiivskyi, en el sur de la capital ucraniana. Varios usuarios de Telegram y Twitter han publicado grabaciones de teléfono móvil en el que se ve arder una infraestructura que los propios usuarios identifican como una central termoeléctrica.

"Como consecuencia del ataque con misiles en la capital, una infraestructura energética ha resultado dañada", ha escrito el alcalde de Kiev en Telegram, quien también ha anunciado "interrupciones" en el sistema de calefacción de parte de la capital.

Rusia ha atacado este jueves Kiev y otras diez regiones de Ucrania, en el que algunos observadores han descrito como el mayor bombardeo ruso desde que hace poco más de un año comenzara la invasión a gran escala del país. Al menos nueve personas han muerto en varios puntos de Ucrania.

Los bombardeos mataron a al menos cinco personas en la región de Leópolis, en el oeste, a otro civil en Dnipropetrovsk, en el sureste y a otros tres en la región de Jersón, en el este del país. Según explicó en su cuenta de Telegram, Maksym Kozytskyi, jefe de la Administración Militar de la región de Leópolis, "en el distrito de Zolochiv, un misil enemigo cayó en un área residencial", donde se produjo un incendio.

Zelenskyy published a photo of the consequences of a massive missile attack on Ukraine



"Rough night. Massive missile attack across the country. Attacks on critical infrastructure, residential buildings. Unfortunately, there are injured and dead. My condolences to the… https://t.co/2r9GaQsyLz pic.twitter.com/pytzdbfFgO