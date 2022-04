Crueldad en China: sanitarios apalean hasta la muerte a gatos y perros por miedo al covid

Varias asociaciones, personas y multitud de organizaciones se han manifestado tras salir a la luz que sanitarios chinos golpean hasta la muerte a perros y gatos, por miedo a que sean transmisores del covid al estar sus dueños infectados.

Weibo, una red social china similar a Twitter, se ha llenado de vídeos en los que se puede comprobar cómo el personal sanitario carga a los animales en bolsas.

Enes Freedom –el jugador de baloncesto anteriormente conocido como Enes Kanter– denunció la situación en su cuenta de Twitter: "Las mascotas de las personas que dieron positivo en covid se recolectan para matarlas y sacrificarlas en Shanghai", escribió.

Las imágenes muestran a los animales en bolsas, alguno de ellos todavía con vida. Además, varios vídeos se han viralizado, como el de un perro corgi que salió corriendo tras su dueño y fue capturado y asesinado con una pala.

La organización Peta también ha denunciado públicamente los hechos, calificando la decisión de "pánico sin sentido basado en temores infundados", ya que la evidencia científica demuestra que es "extremadamente improbable" que un perro o un gato puedan contraer la enfermedad.