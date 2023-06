Controversia en Italia por el luto nacional y los funerales de Estado a Berlusconi

La decisión del Gobierno italiano de decretar mañana, miércoles, una jornada de luto nacional, en coincidencia con los funerales de Estado en la catedral de Milán (norte de Italia), por el ex primer ministro Silvio Berluconi, fallecido este lunes a los 86 años, está generando polémica en el país.

Más de 10.000 personas han firmado en pocas horas una petición online en apoyo del rector de la Universidad para Extranjeros de Siena (centro), que ha decidido no izar a media asta las banderas del centro educativo como ha ordenado el Ejecutivo de centroderecha, mientras varios miembros de la oposición progresista han mostrado su rechazo y han calificado la orden de "inadecuada".

"Expresamos nuestra solidaridad y consenso con la decisión tomada hoy por el rector Tomaso Montanari de no izar las banderas a media asta en la universidad en el día de luto nacional por la muerte de Silvio Berlusconi", se indica en la petición lanzada en apoyo del dirigente educativo, que en un mensaje a su comunidad universitaria aseguró que el fallecimiento del magnate no obliga "a santificaciones hipócritas".

Recordar quién fue Berlusconi "es hoy un deber civil" porque es cierto que "dejó su huella en la historia, pero lo hizo dejando al mundo y a Italia mucho peor de lo que él los encontró", indica en la misma Montanari, que asume "la responsabilidad de una elección evidentemente a contracorriente".

El rector menciona "las relaciones con la mafia", "el desprecio a la justicia" o "la mercantilización de todo (empezando por el cuerpo de las mujeres, en sus programas de televisión)" y afirma que "en esto, y en mucho más, Berlusconi ha sido exactamente lo contrario de un estadista", antes de añadir: "Cada uno obedece en última instancia a su conciencia, y una universidad que se doblega ante una historia así no es una universidad".

También han criticado la decisión del Gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni algunos exponentes del Partido Demócrata (PD), el principal de la oposición.

"Los funerales de Estado están previstos y es justo que los haya, pero el luto nacional por una persona divisiva como era Berlusconi no es, en mi opinión, una elección adecuada", aseguró la exministra Rosy Bindi, del PD, en la televisión pública RAI.

También el senador de esa formación Andrea Crisanti criticó la decisión del Ejecutivo de Meloni, en cuya coalición gubernamental está integrada la conservadora Forza Italia (FI), fundada por Berlusconi en 1994.

"No puedo sino expresar mi firme oposición a los funerales de Estado, que considero inapropiados, así como al luto nacional por nuestro ex primer ministro", subrayó Crisanti, al recordar que algunas acciones de Berlusconi "no respetaron al Estado al que representaba", como "cuando evadió impuestos y defraudó al fisco" o "cuando, quizás por descuido, tuvo entre sus empleados a una persona afiliada a bandas mafiosas".

Estas críticas han sido a su vez objeto de fuerte rechazo por parte de los integrantes de FI, como el vicepresidente del Senado, Maurizio Gasparri que aseguró sobre Crisanti, médico de profesión: "Debería ser doctor, pero parece más bien un paciente en un estado mental confuso". EFE

Con Berlusconi es la primera vez que se decreta una jornada de luto nacional por un ex primer ministro italiano.