Polémica en Portugal por la construcción de un muro que "aísla" un barrio de gitanos

La construcción de un muro que rodea un barrio social en el que residen mayoritariamente personas de etnia gitana en el municipio luso de Leiria generó este miércoles polémica en Portugal por las denuncias de los vecinos, que acusan a las autoridades locales de aislarlos con un pequeño "muro de Berlín".

El caso afecta al Bairro Social de Integração, en Leiria, donde viven 47 personas y donde acaba de concluirse un plan del Ayuntamiento para realizar obras en las 18 casas que en él se encuentran y en los alrededores. En virtud de dicho plan se remodelaron las casas, con nuevos suelos, pintura y mobiliario de cocina y baño, en tanto que se crearon plazas para estacionar vehículos en los alrededores, así como mejoras en los accesos, explica a Efe el Ayuntamiento de Leiria.

Pero dichas obras, inicialmente muy celebradas por la comunidad, incluyeron un muro de casi dos metros de altura que, denuncian los vecinos, rodea su barrio y los "aísla" del resto de la ciudad, lo que les ha generado un profundo malestar. "Dicen que nos tenemos que integrar en la sociedad, pero construyeron aquí un muro de Berlín. A este lado están los gitanos, allí, las viviendas. Es nuestro muro de la vergüenza", ha dicho a Jornal de Notícias una de las vecinas del barrio, Sandra Mafra, que resume la idea de segregación que se ha instalado en la zona.

Se han realizado obras en 18 casas y en el entorno

El Ayuntamiento tiene otra versión. "El muro no aísla personas. Al contrario de lo noticiado, no existen viviendas al otro lado del muro. Lo que existe es un terreno baldío forestal, que no ofrece condiciones de seguridad", apunta el consistorio en un comunicado remitido a Efe.

En la nota, en la que desgranan su posición en trece puntos, niegan que el muro rodee a todo el barrio, puesto que "existe apenas en un lateral" y en otra zona.

Sostienen en el Ayuntamiento que el muro "establece protección en relación al terreno forestal", algo necesario por el riesgo histórico de incendios que se registran en el centro de Portugal, y apuntan que en cualquier caso la cuestión "fue abordada con algunos residentes", que aprobaron las razones del consistorio, molesto con el asunto.

"El municipio hizo en el Barrio de Integração una inversión superior a medio millón de euros para ofrecer condiciones dignas de vida a los residentes, que antes no tenían", asevera en su arranque la nota del Ayuntamiento, en la que se recuerda otras inversiones sustantivas realizadas en otros barrios sociales.