Confunden un vibrador con una bomba en el aeropuerto de Berlín

El personal de seguridad del aeropuerto de Berlín Schönefeld tuvo una curiosa equivocación este martes. Evacuaron la terminal D al confundir un juguete sexual de un pasajero con una bomba.

El pasajero sospechoso de portar una bomba se mostró muy sorprendido al ver como sacaban a la gente de la terminal y había un policía que le estaba apuntando con su arma.

Personal del aeropuerto explicó por Twitter que se había procedido a la evacuación debido a la presencia de un paquete sospechoso.

Passenger note #SXF airport: Due to police investigation concerning a piece of baggage, check-in at Terminal D is currently restricted. https://t.co/pRtVsNgEHh