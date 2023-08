La comunidad internacional no se cree la versión de Rusia sobre la muerte de Prigozhin

Los servicios de emergencia rusos rescataron este miércoles diez cadáveres en el lugar del siniestro del avión privado Embraer, en cuya lista de pasajeros figuraba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, que se estrelló en la región de Tver, en el centro de Rusia.

Prigozhin, de 62 años, protagonizó hace dos meses una fallida rebelión militar contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don. Tras la mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, Prigozhin aceptó replegar a sus mercenarios y trasladar su base a territorio de esa antigua república soviética. Después de acusarle de traición, Putin lo recibió en el Kremlin, tras lo que Prigozhin anunció el reinicio de las operaciones de Wagner en África.

Ahora, el Grupo Wagner asegura que el avión fue derribado por defensas aéreas rusas y la comunidad internacional no compra la versión de Rusia sobre un posible accidente.

Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por lo ocurrido. "No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende", manifestó en declaraciones a la prensa Biden, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión siniestrado.

"No hay mucho que pase en Rusia en lo que el Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media", agregó Biden.

En un tono similar se había posicionado antes la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, quien acudió a la red social X (anteriormente Twitter) para decir que el equipo de Biden había visto los artículos de prensa sobre lo ocurrido.

"Si se confirma, a nadie debería extrañarle", subrayó Watson, quien citó en su mensaje en X otra publicación de la cadena CNN en la que se indicaba que Prigozhin aparece en la lista de pasajeros del avión privado Embraer, siniestrado en la región de Tver, en el centro de Rusia.

Unión Europea

El portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló este jueves que "casi nada de lo que sale de Rusia estos días es creíble".

"Casi nada de lo que sale de Rusia estos días es creíble, así que hemos visto la información sobre el siniestro aéreo en el que supuestamente" murió Prigozhin el miércoles por la tarde junto a otras personas de su entorno y miembros de la tripulación del vuelo.

"Pero de nuevo, como muchas otras cosas en Rusia, esto es muy difícil de verificar para nosotros, no nos corresponde a nosotros comentar", indicó Stano.

Preguntado por las posibles consecuencias de la desaparición de Prigozhin, afirmó que sería "una pura especulación en este momento".

"Todo el mundo sabe lo que era Wagner, lo que han estado haciendo, no solo en Bielorrusia sino en todo el mundo, en África", comentó, y agregó que "donde haya estado o donde esté presente, ha dejado un rastro de violación de los derechos humanos, de la ley humanitaria internacional".

Sobre cómo operará la empresa de mercenarios en el futuro, consideró que no solo está relacionado con la presunta muerte de Prigozhin sino también con la marcha que ese grupo protagonizó hacia Moscú en junio pasado, en desafío al Kremlin, pero en cualquier caso dijo que "es algo con lo que tiene que lidiar Rusia".

"Esperamos que el impacto negativo de las actividades de Wagner cese, pero no es algo que esté ligado únicamente al nombre de su líder, sino que ese grupo está organizado, fue controlado y financiado por el Kremlin, así que son asuntos complejos", indicó Stano.

"No nos corresponde a nosotros especular sobre posibles consecuencias", concluyó el portavoz, que agregó que "está por ver" si hay "consecuencias específicas" del siniestro aéreo.