Colombia giró a la izquierda y eligió a Gustavo Petro como su nuevo presidente

Gustavo Petro regirá los destinos de Colombia entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026. Sus detractores dicen que se convertirá en un dictador: "El peligro de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia no es la llegada del socialismo al poder, sino su personalidad antidemocrática que ya demostró cuando fue alcalde de Bogotá", consideró el exministro Luis Felipe Henao, en el diario El Espectador.

Para el senador de Colombia del Partido de la U, de tendencia centroderecha, Roosevelt Rodríguez, "Colombia votó por Petro, porque es la mejor opción y con él afianzaremos temas como la paz y la confianza de los colombianos. Petro hará un cambio social y económico para el beneficio de Colombia y los colombianos".

Aun cuando el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, de 62 años, conocido como Gustavo Petro, es economista de la Universidad Externado de Colombia, un centro de educación superior dado para estratos medio altos en Colombia, se mantiene entre los colombianos el hecho que hizo parte de las guerrillas del M-19, lo que le generó también su detención por el entonces Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978 – 1982).

"Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", escribió Petro en su cuenta de Twitter.

El Diario Portafolio recordó que "Petro ha manifestado su intención de hacer un reajuste al sistema pensional a través de la creación de una administradora pública de fondos de pensiones para tener un “sistema mixto y complementario” junto con los fondos privados”.

Petro además dijo que "en Colombia no tenemos un sistema pensional, sino un sistema de utilidades bancarias”, por lo que muchos afirman que acabaría con las Administradoras de Fondo de Pensiones de llegar a la Presidencia. No obstante, Petro dijo recientemente que no los eliminaría pero buscaría una reforma pensional para lograr un mínimo pensional para los colombianos. Además ha dicho que "no se necesita" aumentar la edad de pensión.

Otro de sus polémicos temas es que ha prometido, en repetidas ocasiones, que detendrá la extracción petróleo el día que asuma el cargo de Presidente, situación que ha causado incertidumbre entre los inversores y el mercado en general.

A esta propuesta suma crear un frente antipetróleo en la región y el mundo, que se aleje la economía de los combustibles fósiles, al que invitaría al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, entre otros, recordó Portafolio

Con un total de 103.187 mesas informadas la Registraduria Nacional del Estado Civil de 103.364, es decir el 99.82%, por Petro votaron en Colombia 11.276.130 (50.48%), mientras que por su contrincante, Rodolfo Hernández, lo hicieron un total de 10.556.911 (47.26%). Es decir 719.399 votos de diferencia, según el boletín 25.

Después de que las urnas cerraran a las 4.00 de la tarde, los primeros reportes del preconteo daban a Rodolfo Hernández como virtual ganador. A esa hora, el primer boletín que tenía en cuenta apenas las mesas en el exterior que iban cerrando, registraba que Hernández llevaba la delantera con el 63% de los votos, en contraste con el 34.92% de las papeletas.

Sobre las 4.20 de la tarde, el tercer boletín mostraba cómo el exalcalde de Bogotá iba alcanzando el porcentaje del exalcalde de Bucaramanga. En el cuarto boletín Petro tomó la delantera: con el 9.88% de las mesas informadas, Petro obtenía el 49.89 % de los respaldos, mientras que Hernández contaba con el 48.02 % de los votos.

La diferencia se hizo más fuerte sobre las 4:40 de la tarde: al 47.18% de las mesas informadas, Petro se impuso con tres puntos porcentuales por encima del ingeniero, con 50.68 % versus 47.10 %, es decir, 400 mil votos de diferencia. Antes de las 5:00 de la tarde, el líder de la Colombia Humana ya había sobrepasado los más de 8.522.399, que era el techo de apoyos que logró en la primera vuelta.

Un triunfo histórico

Los resultados de esta elección no tienen precedentes. Por primera vez en su historia republicana, Colombia tendrá un presidente de izquierda. A pesar del miedo y los mitos que durante décadas mantuvieron la barrera entre Petro y la Casa de Nariño, su discurso de cambio y justicia social se impuso.

"Petro es descendiente por vía paterna de Francesco Petro, inmigrante italiano que llegó al norte del departamento de Córdoba a finales del siglo XIX. Por este mismo lazo familiar es primo segundo del cantante y compositor popular Noel Petro, El burro mocho, según su perfil.

Ya el 2017 fue candidato a la presidencia con 4,8 millones de votos y perdió frente a Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Dijo que, de ganar, en su Gobierno no habrá lugar para los corruptos y homicidas. Además que iniciará una política del perdón social y así avanzar como potencia mundial siendo una sociedad de derechos.

Ha tenido tres esposas. Es padre de cinco hijos. Nicolás (con Katia Burgos), Andrés y Andrea (con Mary Luz Herrán), Sofía y Antonella (con Verónica Alcocer, la actual, quien a su vez tiene a Nicolas hijo de ella)

VICEPRESIDENTA. Al lado de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia estará en la vicepresidencia Francia Elena Márquez Mina, líder social, afrodescendiente, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista, abogada, y política colombiana.

Fue representante legal del Consejo Comunitario del corregimiento de La Toma de Suárez, al norte del departamento del Cauca donde se opuso a la explotación minera indiscriminada y a la entrega indiscriminada de títulos mineros debido al impacto negativo de estas actividades, como el deterioro del medio ambiente y el desplazamiento forzado de comunidades. Esto le valió amenazas y atentados contra su vida, pero también el reconocimiento internacional como defensora de derechos humanos y del medio ambiente. Ha recibido varias distinciones por sus actividades sociales y ambientales, entre ellas los premios Goldman de medio ambiente y Joan Alsina de derechos humanos. Fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020 donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz.

RODOLFO HERNANDEZ. Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años que no logró llegar a la Presidencia de Colombia, reconoció los resultados de las elecciones y le envió un mensaje a Gustavo Petro, nuevo presidente electo de Colombia.

En un breve discurso, desde su casa y transmitido a través de redes sociales, Hernández le pidió a Petro que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a las personas que votaron por él.

"Sinceramente espero que esta decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea firme en su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él", expresó Hernández.

EL PULSO DE PETRO EN COLOMBIA. Así lo tituló el columnista de El Progreso Javier Conde en su articulo publicado el 18 de febrero último:

"Lo que no pudo hacer por las balas, la izquierda colombiana lo puede lograr por los votos: arribar a la Casa de Nariño en Colombia en las elecciones de este año para sustituir a Iván Duque, el hombre del uribismo que apura su salida con más sombras que luces.

Con los fusiles de la guerrilla de la FARC enterrados, después de medio siglo de metralla cerrada, se abrió otro juego político en el país del realismo mágico. La eventual llegada de esta izquierda colombiana al poder está lejos de ser una de tantas predicciones del mítico coronel Aureliano Buendía, que se hartó de perder guerras. No parece cosa de novela.

Las encuestas, que suelen pifiar en los tiempos recientes, incluso en escenarios menos agrestes, registran mes tras mes el ascenso vigoroso de la candidatura de Gustavo Petro, líder de Colombia Humana y segura cabeza de la coalición Pacto Histórico".

Celebración en las calles de Colombia. WLA

Celebración en las calles

En la llamada Casa de Las Tribunas, en Tuluá, que el 27 de diciembre de 1829 recibió al Libertador de Colombia, Simón Bolívar, los seguidores de Gustavo Petro, celebraron en torno a un póster del electo presidente colombiano.

En las calles de todas las ciudades colombianas, los simpatizantes del electo presidente Gustavo Petro, celebraban la victoria.