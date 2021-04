Chauvin, declarado culpable de todos los cargos de asesinato por la muerte de George Floyd

El agente de la Policía de Mineápolis Derek Chauvin ha sido declarado este martes culpable de todos los cargos por asesinato de los que había sido acusado por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, tras diez horas de deliberación del jurado del tribunal del condado de Hennepin, en Minesota. Los doce integrantes del jurado popular han señalado que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd en mayo de 2020, cuando presionó con su rodilla el cuello de la víctima durante más de nueve minutos.

La condena por homicidio involuntario en segundo grado es una pena de prisión de no más de 40 años, mientras que la de asesinato en tercer grado le puede suponer otros 25 años como máximo entre rejas. La sentencia por homicidio en segundo grado no supera los diez años y una multa económica de 20.000 dólares (16.600 euros). Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

Los miembros del jurado tardaron poco más de diez horas de deliberaciones hasta alcanzar este veredicto que leyó, pasadas las cuatro de la tarde en Mineápolis (21.00 horas GMT), el juez del caso, Peter Cahill. Al anunciarse la culpabilidad de Chauvin, la ciudad de Mineápolis reaccionó con júbilo: sonidos de cláxon, gritos de "justicia" y aplausos.

Las más de 600 personas congregadas enfrente de la sede del juzgado, que siguieron la retransmisión en directo en sus teléfonos móviles, se abrazaron y saltaron de alegría con cada cargo anunciado. "Esto no es una celebración, es solo el primer paso. ¡Esto es una revolución!", gritó uno de los manifestantes con un megáfono, con el puño levantado.

"Vamos a cambiar este sistema podrido, ya lo estamos haciendo. Esto es solo el principio", aseguró a Efe Joanna Phillip, una joven de 25 años que lloró de alegría al escuchar el veredicto en las inmediaciones del juzgado, donde la palabra "culpable" repetida tres veces se convirtió en el cántico de la multitud.

También se concentraron cientos de personas en la esquina donde murió Floyd, en el sur de la ciudad, donde la gente lanzó billetes de manera simbólica a la tienda que denunció al afroamericano por pagar con uno falso.

BIDEN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este martes que se haya hecho "justicia" y se comprometió a impulsar más reformas sobre las prácticas policiales, durante una llamada telefónica con el hermano de Floyd, Philonise, que fue grabada en vídeo y publicada en Twitter por el abogado de la familia, Ben Crump.

HOLLYWOOD. También estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos mostraron este martes su alivio y amarga satisfacción por la condena. "Culpable, culpable, culpable... Nadie gana... George Floyd todavía sigue muerto... Y alguien finalmente fue responsable por ello... Derek Chauvin", escribió en Twitter Whoopi Goldberg.

"¡Culpable! ¡Como debía ser! Ahora... Descansa en paz George Floyd. Descansa. Tu familia y tú habéis sido reivindicados", apuntó Viola Davis.

Otras figuras de Hollywood como Kerry Washington insistieron en que "la lucha por la justicia no ha terminado" con este veredicto de culpabilidad. "Culpable. Culpable. Culpable", escribieron tanto Dan Levy como Mandy Moore, siguiendo esa triple repetición que, poco a poco, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Descansa en paz, George Floyd. Has cambiado el mundo", indicó Alyssa Milano.

El mundo de la música, que como el cine y el resto de la industria del espectáculo en EE UU se volcaron el año pasado en las multitudinarias protestas antirracistas de Black Lives Matter para exigir justicia, también aplaudió la condena a Chauvin. "Un comienzo, un pequeño grano de esperanza para nuestro futuro", afirmó Mariah Carey.

La rapera Cardi B calificó de histórica la condena a Chauvin en tanto que Questlove, el líder de The Roots, argumentó que "queda mucha montaña por escalar" para derrotar al racismo. "Descansa en justicia, George Floyd", dijo Katy Perry.

"Este veredicto es solo el primer paso en una larga lista de injusticias frente a la comunidad negra, a menudo sin consecuencias. El trabajo no está ni cerca de estar hecho", resumió Justin Timberlake.