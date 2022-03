Castiñeiros e viquingos

SON AS 22.30 hora local e escribo estas liñas co retumbar das bombas, das explosións. Ao lonxe, pero óense claramente no centro da capital onde nós estamos. Parece que hai unhas horas Rusia dixo que se ía retirar de Kiev, parece tamén que hai informes de intelixencia que o corroboran e mesmo imaxes de tanques rusos saíndo cara a Belarús. Eu non podo ver todo iso. Pero se estou aquí é para ser os ollos e oídos de vós, dos que me ledes. Teño que vos dicir que nada diso se nota aínda aquí. Hoxe soaron as bucinas antiaéreas 7 veces na capital, cada pouco máis de 3 horas se non me saen mal as contas. E repito, escribo isto oíndo ao lonxe explosións continuas. Explosións de combate, de guerra, unha guerra que é unha invasión. Un país poderoso que decide que o seu irmán pequeno perdeu o norte e quere salvalo atándoo á cama. O de que está morrendo moita xente, de aquí e do seu bando, os seus soldados, coido que non fai falla repetilo. Ou si: a guerra que xa está perdida é a da desinformación. Contra iso e contra esas cabezas que cren ter sempre a razón levando a contraria e retorcendo datos dun xeito que nin Uri Geller coas culleres. Contra eses non hai nada que poidamos facer máis que ignoralos, por moito cariño que lles teñamos. Pasa con colegas, pero ás veces tamén cos xefes: "É que aquí temos un teletipo que di isto", pois eu aquí o que vexo e isto outro, pero claro, aos xefes non podes ignoralos así que ao final é un xogo de tirar e soltar e chegar ao punto xusto, intermedio, no que a corda non rompa.

Kiev vai retomando aos poucos certa normalidade. Nada que ver coa cidade que nos contan que era hai algo máis dun mes, pero si que cada día hai máis xente na rúa e máis negocios abertos. Mesmo volven traballar profesións tan dignas pero tan pouco esenciais como os tatuadores, e con moito choio.

Eu estiven hoxe con María, unha artista tatuadora, especializada en flores e plantas, que leva xa un par de semanas tatuando nun búnker. Ao búnker non nos deixaron ir, pero puidemos falar con ela e cun par de clientes no seu estudio habitual, que había máis dun mes que non pisaba. Entre cliente e cliente María desinfecta absolutamente toda a estancia e envolve en film todos os mobles. Nunca tal vin facer en España, o de limpar si, pero ese gasto en plástico de conxelar as croquetas de mamá nunca. Agora todos os clientes o que lle piden a María son tatuaxes patrióticas. Sobre Kiev ou sobre o país. Dime que non lle gusta tatuar militares porque non saben escoitala, queren algo moi definido e María, se non se ve quen de facelo non o fai.

Hoxe a parella que tatuou elixiu motivos da súa cidade, el o nome de Kiev no antebrazo; ela, a imaxe dos fundadores na súa barca, unha estatua que está aquí no centro á beira do río Dniéper. Probablemente foran viquingos. Pregúntolle a María se é consciente de que cando un soldado é apresado polo inimigo o primeiro que se lle mira son as tatuaxes, e dime que si, que o sabe, pero que cre que iso non debe ser un obstáculo para expresar no corpo de cada un as súas ideas. Hoxe María tiña 7 clientes. Ningún militar, e todas as tatuaxes do mesmo estilo patriótico, por moito que ela lles intente facer ver que un castiñeiro é tan simbólico de Kiev como eses supostos viquingos que fundaron a cidade, di que ninguén, ata o de agora, quixo tirar pola flora. Son as 23.05 e soa a bucina antiaérea, oitava antes de que remate o día. Voume deitar.