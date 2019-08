Una casa de lujo en Florida, invadida por buitres como en el filme de Hitchcock

Una familia de Nueva York vive una pesadilla similar a la de la película de Alfred Hitchcock Los pájaros, solo que en este caso son voraces buitres negros los que han invadido su mansión de vacaciones en Palm Beach (Florida, EE UU).

El diario digital The Palm Beach Post contó esta semana las tribulaciones de los Casimano en una nota acompañada de un vídeo en el que se ve la piscina de la mansión, valorada en más de 700.000 dólares y que la familia compró a principios de este año, plagada de esas aves carroñeras.

A young family bought a vacation home in a luxurious West Palm Beach community.



Little did they know it would be attacked by hundreds of vomiting vultures. https://t.co/sL7kfshAGr pic.twitter.com/Nz6SB8UlFr