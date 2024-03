Un carguero colisiona contra el mayor puente de Baltimore y lo derrumba mientras circulaban vehículos

El puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, colapsó a consecuencia del choque de un barco carguero contra uno de sus pilares, informaron medios locales que citan fuentes municipales y policiales.

El diario The National y otros medios publicaron un vídeo en el que se ve claramente el choque y a continuación el desplome de la parte central del puente metálico.

La colisión se produjo alrededor de la 01.30 hora local –6.30 en el horario de la España peninsular– cuando por el puente circulaban varios vehículos, según informes de los medios.

El alcalde de la ciudad, Brandon Scott, informó en X que estaba en camino hacia el lugar del accidente, al igual que equipos de emergencia.

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.