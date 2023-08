Unha cara para seguir vivindo

IGOR Kruglivok ten 43 anos e a cara desfeita polo disparo dun francotirador ruso preto de Bakhmut. É moi raro que alguén aquí, e menos os militares, che dean o seu nome completo, a maioría só queren que os identifiques co seu alcume, mais Igor quere darnos todos os seus datos. Agradécenos que fagamos esta reportaxe antes mesmo de comenzarmos a entrevista: "Esta xente fixo que puidera volver falar, hai que contar o que fan". Á xente á que se refire son os voluntarios da fundación Doctores para os Heroes e Estrela do Leste que se adican a devolverlles as caras aos soldados que as perderon na fronte, unha cifra que aumenta día tras día por mor da contraofensiva.

Igor pertencía ao 77 Batallón de Asalto Aéreo do Exército Ucraíno. Nunha misión unha bala atravesoulle a cara de esquerda a dereita, parte do proxectil quedou dentro, e el mesmo coas súas mans e medio inconsciente sacouna polo nariz. Insiste en amosarnos as fotografías que ten no seu móbil: El antes do ataque. El durante o proceso das cirurxías —leva 9 e as que lle quedan...—. El cun grupo de entre 20 e 30 compañeiros, "só quedamos 2 vivos". As radiografías da súa cabeza antes e despois dos implantes, etc. A Igor puxéronlle, entre moitos outros, un implante na mandíbula, a súa quedara destruida e non podía nin falar, non lle quedaba óso. Quere manexarse todo o tempo sen axuda, por iso buscar as fotos que nos quere amosar lévalle un cacho.

O ollo dereito, a cavidade mellor dito, lévaa cuberta cunha gasa; o esquerdo ve con dificultade e non deixa de chorarlle polo que ten outra gasa na man todo o tempo para ir secándoo. "Han intentar salvarme o ollo, e para o outro han pór un de cristal se é posíbel, non queda tecido graso e a pel está caendo a cachos. Non teño problema ningún de adaptación social —nótaselle, non deixa de bromear sobre a súa situación—. Non estou deprimido. Cando estaba en coidados intensivos falaba conmigo mesmo —non podía falar con ninguén máis— e autoconvencinme de tirar para adiante. Non estou enfermo, estoume a recuperar". "Sei que non podo ver cos dous ollos, pero isto é pouco comparado co que lle fixen a eses rusos". "Queredes ver o oco do ollo?". Por un momento non souben que dicir. Mirei a Andrii que estaba detrás da cámara e a Serguey o noso fíxer, eles agardaban pola miña resposta. "Se a ti non che importa...", dixen eu case nun marmuro.

Non fixo falla a tradución, Igor baixou o parche e posou co seu único ollo para a cámara, mesmo fixo un xesto de victoria coa man. A foto enviareina ao xornal, eu teño as miñas dúbidas sobre publicala ou non. Ao escribir vánseme despexando, a realidade é como é, e para iso estamos aquí, para amosala sen gasas. Tamén entendo o desgradábel que pode ser coa torrada do almorzo ver algo así, pero se finalmente se publica, pensade que Igor quere dar a cara, a súa actual cara. Esa imaxe representa o que é esta guerra.

Petro ten 39 anos, é comandante de tanque. Hai un ano, na fronte de Zaporiyia o seu tanque voou polos aires. Cando acordou do coma non lembraba nada. Operárono en varias cidades. Cando estaba a rehabilitarse atopou uns voluntarios de Estrela do Leste e ofrecéronlle a posibilidade de facerlle un implante maxilar. Aínda lle quedan operacións por diante, ten problemas de oído e precisa dunha dentadura nova. Non tiña cara. O seu primeiro impulso foi o de querer voltar tamén para a fronte, agora segue a traballar no exército pero en labores loxísticos.

Igor e Petro teñen cara grazas a xente coma Danyli, un bioenxeñeiro de Imateh Medical, unha compañía de deseño e impresión 3D. Eles deseñan, canda o equipo médico, e imprimen en titanio os implantes que estes pacientes precisan.

"É un traballo laborioso que pode levar meses, porque todo é personalizado e milimétrico. Non hai que facer só implantes, en moitos casos tamén pezas para recolocar ósos que quedaron mal soldados".

Tamén imprimen próteses en silicona, como orellas ou narices, neste caso por estética e para a mellor socialización dos pacientes —non todos son coma Igor— sen valor funcional ningún. Logo veñen as operacións, a rehabilitación... Ao principio podían facelo de balde, eran casos contados, agora non dan feito co número de militares que precisan de caras novas.

O Goberno ucraíno paga as operacións, pero non costean os implantes nin o resto do proceso, é por iso que para poderen ter cara, os soldados precisan de fundacións Doctores para os Heroes e Estrela do Leste que traballan con voluntarios.