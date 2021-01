Caos en EE UU: cuatro muertos y 14 policías heridos durante el asalto al Capitolio

Cuatro personas murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio de EE UU, aseguraron a última hora de la jornada las autoridades locales, que informaron además de por lo menos 52 arrestos.

Las autoridades de Washington habían informado inicialmente de la muerte de una mujer, que falleció como consecuencia del disparo de la Policía del Capitolio, pero después actualizaron esa cifra.

Warning Graphic: Woman shot DEAD by Capitol Police inside the Capitol Building, She was climb through the broken window when she got shot. pic.twitter.com/WCimB8sOii