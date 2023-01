Caos aéreo: EE UU suspende todos sus vuelos por un fallo informático

Cerca de 4.000 vuelos se han retrasado o cancelado este miércoles en EE UU por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que ha ordenado que se aplacen todas las salidas dentro del país hasta las 14.00 (hora GMT).

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la FAA indicó que trabaja para la reanudación del sistema de Notificación de Misiones Áreas tras una avería.

Agregó que ha ordenado a las aerolíneas que suspendan todas las salidas de vuelos domésticos hasta la 09.00 hora local del este de EE UU (14.00 hora GMT) para "permitir a la agencia validar la integridad de la información de los vuelos y de seguridad".

En su última actualización, la FAA ha indicado que está progresando en la restauración del sistema averiado y que las salidas se están retomando en los aeropuerto de Newark Liberty y de Atlanta "debido a la congestión del tráfico aéreo en esas áreas".

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.