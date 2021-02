Campaña contra un "brutal" bautizo ortodoxo rumano al morir ahogado el bebé

La muerte de un bebé de seis semanas, que tragó agua durante su bautizo en una iglesia ortodoxa del norte de Rumanía, ha abierto un enconado debate sobre este rito religioso, que consiste en sumergir enérgicamente tres veces el cuerpo del niño en la pila bautismal.

Más de 50.000 personas firmaron una petición online en la que piden que se elimine una práctica que consideran "absurda" y "peligrosa", y se adopte en su lugar el procedimiento de mojar simbólicamente la cabeza del niño, al estilo del bautizo católico.

Alexandru Mazarache, el pope que ofició el bautismo que llevó a la muerte del bebé, se ha "autosuspendido" a la espera de que las autoridades concluyan su investigación de los hechos, según fuentes de la Iglesia Ortodoxa.

La Fiscalía de la provincia de Suceava, donde ocurrieron los hechos, informó de que Mazarache podría enfrentarse a cargos de homicidio culposo.

Un pope ortodoxo de la provincia de Iasi, en el noreste de Rumanía, declaró que el ritual del bautizo debe llevarse a cabo "con mucho cuidado" para que el niño no aspire agua "por las orejas, la nariz o la boca".

El cura, que no dio su nombre, dijo que él acostumbra a "tapar con las manos la nariz y la boca" del bebé. "Debe hacerse con cuidado, no con prisa", agregado antes de concluir que "no todos los curas saben hacer correctamente esta labor".

Aunque no es algo común, tampoco es la primera vez que un niño muere en un bautizo ortodoxo en Rumanía.

Hace unos años un bebé falleció tras ser sumergido tres veces en la pila bautismal —mucho más profunda en la tradición ortodoxa que en la católica— en una iglesia de la provincia de Iasi.