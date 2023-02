Al menos 5.000 personas han muerto y otras 25.000 han resultado heridas en Turquía y Siria debido a los dos devastadores terremotos del lunes, mientras continúan las labores de rescate con el temor de que haya aún cientos o miles de personas atrapadas bajo los escombros.

En Turquía, donde tuvieron su epicentro los temblores de magnitud 7,7 y 7,6, el recuento oficial habla ya de 3.432 muertos y 21.000 heridos.

Hasta el momento, los equipos de rescate han podido sacar con vida a unas 8.000 personas de entre los escombros de los miles de edificios que se han derrumbado.

Pese a que ya han pasado más de 30 horas desde el primer seísmo, durante la mañana del martes se ha seguido localizando a personas con vida en varias de las diez provincias del sureste turco más afectadas por el desastre.

En Siria, inmersa una guerra civil desde hace más de una década, la información sobre víctimas proviene, por un lado, del Gobierno de Bachar al Asad y, por otro, del último enclave del país controlado por la oposición, rodeado por fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia. El recuento total señala que en este país han muerto 1.552 personas y otras 3.549 han resultado heridas.

Los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas en manos de la oposición, alertó este martes de que "se está agotando el tiempo" y recordó que "cientos" de personas continúan atrapadas.

El exjugador del Málaga e internacional ghanés Christian Atsu ha sido rescatado este martes con vida de entre los restos del edificio donde quedó atrapado, según informó el equipo donde juega, el Hatayspor.

"Christian Atsu ha sido rescatado con heridas. Nuestro director deportivo, Taner Savut, sigue desgraciadamente bajo los escombros", anunció esta mañana un portavoz del Hatayspor a la emisora Radio Gol.

El club no ha dado más datos sobre su estado de salud. La ciudad de Hatay está a unos 180 kilómetros al sur de la provincia donde tuvo su epicentro el terremoto de magnitud 7,6 que asoló el sureste de Turquía, provocando al menos 2.900 muertos en Turquía y otros 1.500 en la vecina Siria.

El delantero, de 31 años, ha militado también en el Oporto, el Chelsea o el Newcastle, entre otros clubes.

En la mañana de este martes se han empezado a conocer casos concretos de supervivientes, como el de un hombre de 30 años que fue sacado con vida de entre los escombros de un edificio, casi 30 horas después de que comenzaran los temblores, o el de una madre y sus tres hijos, que fueron localizados con vida tras 28 horas atrapados.

Según Afad, unas 25.000 personas, entre los que se cuentan soldados, participan en las labores de rescate, mientras que el Gobierno turco ha destinado 12,1 millones de euros (13,3 millones de dólares) en fondos urgentes para las diez provincias más afectadas.

Además, docenas de países han comenzado ya a enviar a cientos de rescatistas y expertos en búsqueda de supervivientes. En el caso de España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que los buques españoles de la Armada Juan Carlos I y Galicia han partido este lunes en dirección a la zona afectada por el terremoto en Turquía para ayudar en las labores de rescate de personas, además de dos aviones que salieron hacia la ciudad turca de Adana, donde se encuentra la base militar española.

El vicepresidente de Turquía, Fuat Otkay indicó que más de 350.000 víctimas de los seísmos han sido alojadas en centros universitarios, refugios y residencias de estudiantes.

También se está evacuando en avión a heridos graves a centros médicos de Estambul y Ankara, y diez barcos están trasladado también a víctimas desde el puerto de Iskenderún, al sureste de donde se registró el epicentro, hasta otras zonas.

A la población de las zonas afectadas, donde viven 15 millones de personas, se le ha indicado que no entre en sus domicilios, por lo que miles de personas se han visto obligadas a pasar la noche en coches o a la intemperie.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate.

Las autoridades locales han informado de cortes en el suministro de gas y electricidad en algunas zonas, y la empresa estatal de petróleo ha cortado el suministro de crudo hacia la región como "medida de precaución".

El primer gran terremoto se registró a la 4.17 horas (01.17 GMT) y tuvo una magnitud de 7,7, según Afad, con epicentro en Pazarcik en la provincia turca de Kahramanmaras.

Posteriormente se produjeron hasta 145 temblores más, uno de ellos de magnitud 7,6 a las 10.24 GMT.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha declarado siete días de duelo nacional, advirtió ya el lunes que debido a que continúan las labores de desescombro en muchos edificios de la zona del terremoto era difícil saber a cuánto ascenderá el número de muertos y heridos.

Al menos 1.509 personas han muerto y 3.548 han resultado heridas en Siria por los devastadores terremotos con epicentro en Turquía, informaron este martes fuentes oficiales y rescatistas.

La agencia oficial de noticias siria Sana señaló, citando al Ministerio de Salud, que la cifra de muertos ha aumentado a 769, mientras que la de heridos a 1.448 en zonas controladas por el Gobierno sirio del presidente Bachar al Asad.

Las provincias más afectadas son Alepo, Latakia, Hama, las afueras de Idlib y Tartus, según la fuente.

