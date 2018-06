Bush padre recibe el alta tras diez días en el hospital

El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush (1989-1993) salió este lunes del centro sanitario de Maine en el que se encontraba hospitalizado desde hacía diez días por un problema de baja presión arterial y fatiga, informó el portavoz de la familia.

"El presidente @GeorgeHWBush fue dado de alta hoy del (hospital) @SMHCHealth después de recibir tratamiento para la presión arterial baja. El presidente está profundamente agradecido por la excelente atención y todos los buenos deseos que ha recibido", escribió el portavoz, Jim McGrath, en su cuenta de Twitter.

President @GeorgeHWBush was discharged from @SMHCHealth today after being treated for low blood pressure. The president is deeply appreciative both for the terrific care and the many good wishes he has received.