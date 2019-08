El buque Ocean Viking rescata a 80 personas en el Mediterráneo

El barco humanitario Ocean Viking efectuó este sábado su segundo rescate en 24 horas al atender a otras cerca de 80 personas en el Mediterráneo central, según indicaron las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterráneo. MSF anunció en Twitter que el grupo de inmigrantes iba en una embarcación de goma y se encuentra ya a salvo a bordo del Ocean Viking.

🔴ÚLTIMA HORA: @MSF_Sea y @SOSMedIntl

acaban de completar el segundo rescate en menos de 24 horas en el Mediterráneo Central. Se han rescatado a unas 80 personas de una barca de goma en peligro. Todas ellas se encuentran a salvo en el #OceanViking. pic.twitter.com/pGkyE37lSo — MSF Prensa (@MSF_Prensa) August 10, 2019

El rescate tuvo lugar en aguas internacionales frente a la costa libia, añadieron a EFE fuentes de SOS Mediterráneo, la otra ONG francesa que opera este navío humanitario. Este viernes, el Ocean Viking había rescatado a 85 personas en esa misma zona y anunciado que iba a permanecer varios días por allí para ayudar a cualquier otra embarcación que pudiera encontrarse en peligro. "Nuestra prioridad es desembarcar a estas personas en un puerto seguro. El Ocean Viking es un barco de emergencia y no tenemos la capacidad para atender médica y psicológicamente a estas personas a bordo de manera prolongada", indicó hoy la portavoz de MSF Hannah Wallace.

Wallace añadió que esos migrantes "han pasado por situaciones de violencia terribles en su camino a Europa" y subrayó que "es necesario un puerto seguro para desembarcarlas y no prolongar el trauma que ya cargan". Las ONG contactaron el viernes tras la primera operación al centro libio de coordinación de rescate para indicarle que no podían dirigirse a Libia al no considerarlo una opción segura y que necesitaban otra alternativa.

Ese mismo día, el capitán del barco recibió una notificación del ministro italiano del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, en la que se les decía que no estaban autorizados a entrar en aguas territoriales italianas con gente rescatada a bordo. "Ese mensaje busca añadir drama político a la tragedia humanitaria", dijeron este sábado a EFE fuentes de MSF, que destacaron que no han pedido entrar en sus aguas pero toman nota de su postura. El Ocean Viking, que reemplaza al Aquarius, zarpó de Marsella el pasado domingo y alcanzó este jueves la zona del Mediterráneo Central en la que se concentran las operaciones de salvamento.

EL OPEN ARMS RESCATA A 39 PERSONAS, QUE DESEMBARCARÁN EN MALTA

Por otro lado, el buque de la ONG Proactiva Open Arms rescató en la madrugada de este sábado a otros 39 migrantes. El gobierno de Malta autorizó el desembarco de este último grupo en su territorio, pero no de las otras 121 personas que continúan a bordo del navío a la espera de encontrar un puerto seguro que España tampoco autoriza. Desde la ONG consideran "inadmisible" esta decisión del ejecutivo maltés, ya que llevan nueve días navegando y "todos necesitan llegar ya a un puerto seguro".