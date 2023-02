Bruselas prohíbe el uso de TikTok en sus móviles corporativos por posibles ciberataques

La Comisión Europea ha decidido prohibir este jueves el uso de la aplicación TikTok en los dispositivos corporativos de sus empleados y en los dispositivos personales afiliados como medida de protección frente a las acciones y amenazas de ciberseguridad. Según ha señalado un portavoz de la institución, los empleados tendrán hasta el 15 de marzo para eliminar la aplicación de sus dispositivos corporativos, aunque no ha ofrecido directrices sobre su uso en aparatos personales.

La decisión se ha tomado por el temor de Bruselas a que terceras partes puedan explotar la aplicación para llevar a cabo ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión, que ha avanzado que examinará también otras redes sociales.

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, ha señalado en rueda de prensa que la institución es "extremadamente activa para asegurar la protección de sus colegas" y ha justificado que existían "algunas razones" para tomar esta precaución.

La medida se ajusta a las estrictas políticas internas de ciberseguridad de la Comisión aplicables al uso de dispositivos móviles en las comunicaciones relacionadas con el trabajo. Además, complementa las recomendaciones que la Comisión lleva formulando desde hace tiempo a su personal para que aplique las mejores prácticas al utilizar las plataformas de redes sociales y mantener un alto nivel de sensibilización en su trabajo diario.

La Comisión ha detallado que esta suspensión es una decisión corporativa interna que se limita estrictamente al uso de los dispositivos afiliados a su servicio móvil.

La CE aclara que la prohibición de TikTok no es por una "amenaza inmediata"

La Comisión Europea aclaró que la decisión de prohibir el uso de TikTok en los teléfonos oficiales de sus trabajadores no se debe a que haya "una amenaza inmediata", sino que se ha tomado por la voluntad de "reforzar más" las medidas de ciberseguridad de la institución. "Puedo tranquilizarles en el sentido de que no hay una amenaza inmediata pero constantemente vigilamos la situación. No es un secreto que estamos bajo un aumento de la amenaza de ciberseguridad y por tanto, tenemos que adoptar medidas para evitar cualquier cosa en el futuro", dijo el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, cuyo departamento ha adoptado la decisión.

La medida se ha tomado también para "proteger" y "entrenar" al personal de la Comisión Europea, donde trabajan 30.000 personas.

El Ejecutivo comunitario prohibió este jueves a sus trabajadores utilizar TikTok en los teléfonos oficiales y les pidió que si tienen instalada la aplicación, la eliminen antes del 15 de marzo. La medida, no obstante, se revisará "constantemente", por lo que en el futuro podría ser "reversible", aseguró la portavoz de la Comisión Sonya Gospodinova.

Esta no es la única aplicación que ha prohibido el Ejecutivo comunitario, ya que anteriormente también vetó la aplicación de videollamadas Zoom, pero sí permite otras similares como Skype Empresarial o Webex.