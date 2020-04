Boris Johnson recibe el alta y agradece a la sanidad británica que le haya "salvado la vida"

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha agradecido al servicio nacional de salud (NHS, en inglés) que le haya "salvado la vida" y admite que estuvo a punto de perderla por el coronavirus, en un vídeo difundido este domingo tras recibir el alta hospitalaria.

En la grabación colgada en Twitter, Johnson dice que le resulta difícil "encontrar las palabras" para expresar "su deuda" con el NHS y agradece su atención a los profesionales que le atendieron.

En particular, se refiere a los enfermeros Jenny, de Nueva zelanda, y Luis, de Portugal, que estuvieron a su lado durante 48 horas en la unidad de cuidados intensivos, donde pasó tres noches, "cuando las cosas podrían haber ido en una u otra dirección" e hicieron "las intervenciones necesarias" para estabilizar los niveles de oxígeno.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



