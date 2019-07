Boris Johnson llega al poder con la promesa de culminar el Brexit el próximo 31 de octubre

Boris Johnson ha sido elegido este martes nuevo líder del Partido Conservador británico, como resultado de una votación entre los militantes de la formación, y el miércoles asume el cargo de primer ministro con la promesa de culminar el Brexit el 31 de octubre.

Como se esperaba, Johnson, de 55 años y exalcalde de Londres, arrasó en los comicios convocados después de que la todavía primera ministra, Theresa May, dimitiera en junio por la crisis del Brexit al no conseguir que el Parlamento aprobase su acuerdo de salida de la Unión Europea.

El exministro de Exteriores obtuvo 92.153 votos, frente a los 46.656 de su contrincante, el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, en una campaña que contó con una participación del 87,4% —160.000 militantes tenían derecho al voto—.

Tras ser declarado ganador, en un evento celebrado en el centro de conferencias Queen Elizabeth II de Londres, frente al Parlamento de Westminster, el nuevo líder prometió materializar el Brexit el 31 de octubre, unir al Reino Unido e impedir la llegada al poder del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. Aseguró que "dará energía" al país y que le contagiará de espíritu positivo y de un sentimiento de que las cosas se pueden "hacer".

En su breve intervención, Johnson agradeció el trabajo de May y a los miembros de su formación por el "extraordinario honor y privilegio" que le han conferido al elegirlo como su líder.

Desde la residencia oficial de Downing Street, May felicitó a Johnson y le prometió su "total" apoyo, en tanto que Corbyn recriminó al político el haber recibido el respaldo de unos pocos afiliados conservadores "no representativos" del país.

Dos ministros han anunciado su renuncia tras conocer la elección de Johnson

'DIVORCIO'. El próximo 'premier' ha dejado claro que cumplirá con la fecha del 'divorcio' de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo, proceso que calificó como una apuesta "a todo o nada".

Así, Johnson llega este miércoles al poder con el principal cometido de desenredar el nudo del Brexit, una tarea compleja dada la oposición que hay entre los diputados de los distintos partidos a una salida del bloque europeo sin consenso.

Varios ministros del Ejecutivo de May, entre ellos el titular de Economía, el proeuropeo Philip Hammond, adelantaron que no servirán en el Gobierno de Johnson, mientras el ministro de Justicia, el también proeuropeo David Gauke, ya presentó este martes su dimisión. También el ministro de Desarrollo Internacional y exaspirante a suceder a Theresa May, Rory Stewart, anunció su renuncia. Además, la secretaria de Estado de Educación, Anne Milton, dejó el puesto por su "preocupación" sobre un Brexit a las bravas.

¿Salida asegurada?

La elección de Boris Johnson como nuevo líder del Partido Conservador y nuevo primer ministro del Reino Unido eleva la probabilidad de una retirada sin acuerdo de la Unión Europea, aunque el consenso de analistas apunta a que esta opción sigue careciendo de apoyos suficientes en el Parlamento británico y considera probable que la fecha de salida vuelva a ser aplazada más allá del próximo 31 de octubre.



En este sentido, la agencia Moody's advierte de que la hipótesis de un Brexit caótico, en caso de materializarse, tendría "significativos efectos negativos" en la solvencia del Reino Unido, añadiendo que el prolongado periodo de incertidumbre ya resulta negativo al frenar la inversión a largo plazo, la expansión comercial y las decisiones de contratación.



Desde S&P Global, por su parte, se hace hincapié en que, a pesar del compromiso de Boris Johnson de abandonar la UE el próximo 31 de octubre, "aún falta por ver si el Parlamento permite una retirada sin acuerdo". A este respecto, los analistas de la agencia advierten de que, después de la pausa de las vacaciones estivales, existe un tiempo limitado para negociar con la UE, que ha mostrado escasa predisposición para reabrir el acuerdo pactado con Theresa May, por lo que, con el objetivo de evitar un Brexit duro, consideran que Reino Unido buscará un nuevo aplazamiento.