Bolsonaro, en la Onu: "La Amazonía no es patrimonio de la Humanidad"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sostenido este martes, en su intervención en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, que la Amazonía no es "patrimonio de la Humanidad", sino de los países que abarca, defendiendo el derecho del gigante suramericano a explotar tanto la selva tropical como otras reservas naturales, incluidas las tierras indígenas.

"Es un error decir que la Amazonía es patrimonio de la Humanidad y es un error, como atestiguan los científicos, decir que nuestro bosques es el pulmón del mundo", ha dicho, atribuyendo estas afirmaciones a un "espíritu colonialista" y reafirmando la soberanía de Brasil sobre la selva amazónica.

Bolsonaro ha denunciado que "algunos países, en lugar de ayudar, han seguido las mentiras de la prensa (...) cuestionando lo más sagrado: la soberanía". "Uno de ellos, en la última cumbre del G-7, se atrevió a sugerir la imposición de sanciones contra Brasil sin ni siquiera escucharnos", ha recordado en alusión a Francia.

A este respecto, ha dado las gracias a "quienes no aceptaron llevar a cabo esta absurda propuesta. "Se lo agradezco especialmente al presidente Donald Trump, que resumió bien el espíritu que debe prevalecer entre los estados miembros de la Onu: respecto a la libertad y soberanía de cada uno", ha valorado.

Trump: "El futuro pertenece a los patriotas"

Precisamente Donald Trump es otro de los protagonistas de la cumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este martes su mensaje nacionalista a Naciones Unidas y defendió que "el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas".



Trump insistió en el inicio de su discurso ante la Asamblea General de la Onu en que "el mundo libre" debe proteger su estructura nacional y no tratar de reemplazarla. "Si quieres libertad, muestra orgullo por tu país", dijo el líder estadounidense.



También confió en poder lograr un acuerdo con China para frenar la guerra comercial, pero advirtió que no aceptará un "mal acuerdo" con ese país.



Trump arremetió contra las políticas de "fronteras abiertas" y urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las "medidas sin precedentes" que está tomando su Gobierno. Y también atacó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al que llamó "marioneta de Cuba".