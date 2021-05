Una boda india en un avión y en pleno confinamiento desata una investigación

Una inusual boda en un avión repleto de invitados en el sur de la India ha desatado la ira del organismo que regula la seguridad en la aviación, que ha anunciado este lunes una investigación por violar las restricciones en vigor contra el coronavirus.

Las fotos y vídeos de la ceremonia, celebrada el domingo, en los que se puede ver a la sonriente pareja posando e intercambiando guirnaldas de flores ante la atenta mirada de familiares y amigos en un avión repleto y sin mascarillas, han dado rápidamente la vuelta de las redes sociales.

La boda ha causado además indignación por violar las normas del confinamiento en el estado sureño de Tamil Nadu, mientras la India continúa registrando elevados números de muertes por el coronavirus.

La aerolínea que fletó el vuelo chárter, SpiceJet, afirmó hoy que tomará medidas contra los pasajeros.

"Un Boeing 737 fue fletado por un agente de viajes el 23 de mayo en Madurai para que un grupo de pasajeros diese una vuelta después de la boda. Los clientes fueron claramente informados sobre los protocolos contra el coronavirus y se les negó permiso para cualquier actividad a bordo", dijo SpiceJet en un comunicado.

