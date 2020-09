El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi abandonó el hospital San Raffaele de Milán donde estuvo ingresado once días a causa de una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. "Puedo decir con satisfacción que esta vez también me he librado", dijo el líder de Forza Italia a los numerosos periodistas que le aguardaban, tras reconocer que "esta ha sido la prueba más peligrosa de mi vida".

Il Cavaliere agradeció "al cielo y a los médicos del San Raffaele" por haberle permitido superar esta dura experiencia, y recordó que le dijeron tras la prueba en la que dio positivo por Covid que su carga viral era "la más alta observada" en ese hospital.

Berlusconi, que está a punto de cumplir 84 años, dio las gracias a todas las personas que se han preocupado por él y le han mostrado su simpatía, incluso sin conocerle. "La cercanía que sentí a mi alrededor me permitió superar los momentos más difíciles, que fueron muchos en los primeros tres días", señaló.

También tuvo unas palabras para todas las personas que están en estos momentos enfermos de Covid y para los familiares que han perdido a un ser querido. "Todos estamos expuestos al riesgo de contagiar a otros, renuevo a todos el llamamiento a la máxima responsabilidad", dijo Berlusconi.

"Mi pensamiento va en primer lugar a los muchos pacientes de Covid y sus familias", agregó, y dijo que no se debe "subestimar el peligro".