"A vida é fermosa e pacífica, os violentos somos as persoas". Esa frase díxoma hoxe Basim, un dos taxistas que me leva e me trae por Xerusalén. Basim, como moitos condutores é un filósofo, e a min encántame a súa filosofía.

Xerusalén son moitas cidades nunha. Os primeiros días da guerra todo estaba pechado, agás algún posto palestino preto da cidade vella, agora, aos poucos van abrindo máis comercios. O turismo marchou pero os desprazados chegaron. Na recepción do meu hotel deixamos de ver maletas de viaxe e xente pendente dos seus móbiles para saber cando os ían evacuar para ver chegar familias enteiras con bolsas cheas de todo o necesario para pasar non saben canto tempo fóra das súas casas. Xa son medio millón de desprazados, todas as poboacións preto da franxa de Gaza mais tamén as do norte, preto da fronteira co Líbano. Non teño tempo a coñecer a cidade, as cidades que conforman este conglomerado de xentes e culturas. As novas de última hora téñenme pegado ao móbil, ao computador e ao micrófono. Xa pasara hai 600 días en Ucraína, as primeiras semanas manda a actualidade e non hai tempo para reportaxear. Hai veces que chegan informacións e ao minuto a contraria. Os bailes de cifras, que se van estabilizando co paso dos días, é a norma.

Os vídeos e as informacións falsas inúndano todo. Semella que todo o que nos chega é de parte, dunha ou doutra, pero sempre de parte. O traballo máis importante é o da análise de toda esa información. Xa é un traballo mecánico, pero imprescindíbel. Con todo, a rapidez e a inmediatez fan que ás veces o chequeo non poida ser tan profundo como debera.

Dicía que non tiven tempo aínda de coñecer Xerusalén, así que o outro día Basim, o taxista filósofo, levoume dar un pequeno tour para explicarme o esencial da cidade. Tamén me levou a comer como dios manda a un restaurante fóra da zona que eu controlo e na que só hai bocadillos e hamburguesas. Basim é palestino, de Jaffa. Fala un inglés americano perfecto porque viviu dez anos en Houston, Texas, así que tamén controla algo de español básico como "pendejo", "güei" ou outras expresións que xa podedes imaxinar.

En 1956 botáronos á súa familia e máis a el das súas terras e seus pais instaláronse en Xerusalén. De feito tiñan terras tamén aquí pero todas foron ocupadas. Basim non fala con ningún rancor, nunca. Fala hebreo, árabe e inglés. Pola súa apariencia sería imposíbel dicir se é árabe ou xudeu.

Unha vez, contoume, unha policía deulle o alto. Había unha rúa cortada e os coches que chegaban tiñan que dar a volta nunha manobra, sobre o papel, prohibida. A el parouno, faloulle en hebreo e a policía díxolle que esa manobra non se podía facer. El replicoulle que a facían todos por mor da rúa cortada. Ela díxolle que o entendía, que non o fixera máis e que marchara. Cando ía marchar sooulle a emisora do coche en árabe. A policía deu a volta, pediulle a documentación e púxolle unha multa pola manobra que lle viña de perdoar. "Díxenlle que iso era prexuízo e díxome que se lle seguía falando así que me detiña". Tiráronlle cinco puntos do carné e tivo que pagar algo máis de 120 euros de multa. Hoxe Basem levoume a un complexo de oficinas do Goberno, ía recoller a miña acreditación, pedinlle que me agardase porque ían ser dous minutos, notei que non se sentía moi cómodo no lugar, pero agardou. Basem ten cinco fillas, as máis novas son xemelgas e estudan para ser médicas. "E se unha che presenta un pretendente xudeu?". "Nooooon". Foi a súa resposta. Sorprendeume, porque ademais da que vos acabo de contar Basem tamén me contou historias de amigos xudeus.

E vexo como se leva coa xente do meu hotel, foron eles, xudeus, quen mo recomendaron. El decatouse da miña sorpresa. "Unha muller musulmá non pode casar cun home que non o sexa, ao revés si. Se estivésemos nos Estados Unidos non me importaría, pero aquí non". Basem e eu falamos todo o camiño de volta e un anaco máis que estivemos aparcados diante do hotel sobre iso, non o fai por unha crenza inamovíbel –el é crente– senón porque a sociedade faríalle a vida imposíbel á parella. "Hai moitas parellas mixtas, pero aquí vas atopar poucas, teñen que marchar". Falamos Basem e máis eu da situación da violencia, do ser humano, como bos filósofos de pacotilla pero unha das súas frases pareceume o máis axeitado para describir a beleza desta cidade, que case non coñezo, e o horror que a rodea: "A vida é fermosa e pacífica, os violentos somos as persoas".