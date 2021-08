La bandera afgana desafía a los talibanes en el día de la Independencia

La bandera tricolor afgana desafió este jueves a los talibanes durante las conmemoraciones por el 102 aniversario de la independencia de Afganistán del Imperio Británico, una insignia que se ha convertido en un símbolo de unidad y resistencia frente a la bandera blanca de los insurgentes.



Esta es la primera conmemoración por la independencia en dos décadas que se produce con los talibanes de nuevo en el poder, después de que tomaran Kabul el domingo sin encontrar resistencia, mientras el presidente afgano, Ashraf Ghani, huía de Afganistán.

Este jueves, pese al temor a los talibanes, recordados por la brutalidad con la que impusieron su régimen en el pasado, el país fue testigo de algunas protestas de civiles que se oponen a la sustitución del pabellón tricolor de Afganistán por la bandera blanca que identifica a los talibanes y a su Emirato Islámico.



En Kabul, cientos de personas se lanzaron a las calles ondeando la que ha sido hasta ahora la bandera nacional del país, desafiando la presencia de los combatientes que custodian las calles de la capital afgana. Una caravana de coches recorrió partes de la ciudad gritando "¡Viva Afganistán!", con una bandera tricolor gigante que se extendía por decenas de metros sobre la cabeza de los manifestantes, una hazaña impensable en el primer periodo del régimen talibán. "La bandera nacional es nuestra identidad nacional", dijo a Efe Ali Khan.

Los talibanes desafiaron el símbolo del país substituyéndola por la bandera blanca inscrita con el Shahada

Manifestaciones similares han tenido lugar en los últimos días en las ciudades de Jalalabad, Khost y Taleqan. El tricolor afgano, de tres franjas verticales en negro, rojo y verde, ha estado presente en Afganistán, con algunas modificaciones en su escudo central, a lo largo de la historia del país, especialmente en los últimos veinte años tras la caída del régimen talibán en 2001.



Sin embargo los talibanes han desafiado este símbolo del país sustituyéndola con la bandera blanca inscrita con el Shahada, la declaración de fe islámica, que representa su Emirato Islámico.



LA CAIDA DEL TERCER IMPERIO. Los talibanes también conmemoraron la independencia del Imperio Británico, que se produce justo cuando los insurgentes han derrotado, según recordaron, a otra "arrogante superpotencia" después de la victoria en Afganistán tras la retirada de EEUU.



"Hoy celebramos el aniversario de nuestra independencia del dominio británico, justo cuando hemos derrotado a otra superpotencia arrogante, Estados Unidos. Con nuestra resistencia les hemos obligado a retirarse del territorio sagrado de Afganistán", dijeron los insurgentes en un comunicado.



A lo largo de los siglos, "tres imperios arrogantes han sido derrotados y expulsados de nuestra tierra por los musulmanes afganos", aplaudieron refiriéndose al fin primero del dominio británico, y luego de la invasión soviética.



Cazas de EEUU sobrevuelan Kabul para garantizar seguridad, dice el Pentágono

Cazabombarderos de Estados Unidos están sobrevolando Kabul para garantizar la seguridad en el aeropuerto de la capital, desde donde se está evacuando a ciudadanos estadounidenses y a sus colaboradores afganos.



El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, indicó este jueves en una rueda de prensa en el Pentágono que esos aparatos no están volando a baja altura y que no suponen ninguna demostración de fuerza.



El subdirector de Logística del Estado Mayor de EE.UU., el general Hank Taylor, detalló en la misma comparecencia ante los medios que los cazas F-18, procedentes del Grupo de Portaaviones de Combate Ronald Reagan, llevan a cabo esos vuelos de vigilancia para "reforzar la seguridad".



Taylor subrayó que las fuerzas estadounidenses mantienen "un ojo atento" a la operación de evacuación: "Llevamos a cabo continuamente evaluaciones a fondo para proteger la seguridad de los estadounidenses, usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr esta meta".



Pese a que este jueves fue el único día que el Pentágono ha informado del sobrevuelo de cazas sobre Kabul desde que los talibanes tomaron la capital el domingo pasado, Kirby dijo que este tipo de vuelos de vigilancia no son nuevos y que de hecho se llevan haciendo desde hace tiempo.



Preguntado sobre si los cazas tienen autorización para disparar si las tropas de Estados Unidos y sus aliados son atacadas, el portavoz respondió: "Como siempre, tenemos derecho de defendernos, a nuestra gente y nuestras operaciones".



Taylor destacó que desde su última rueda de prensa no se han registrado ningún "incidente de seguridad, ni interferencia" por parte de los talibanes en las evacuaciones. Aun así, "seguimos reconociendo el peligro inherente de operar en este entorno", reconoció el general.



Kirby remarcó que EE.UU. le ha dejado muy claro a los insurgentes que cualquier ataque contra su gente o sus operaciones en el aeropuerto "será respondido con fuerza", pese a que insistió en que no se han registrado "interacciones hostiles" entre los talibanes y estadounidenses en ese sentido. No obstante, admitió que hay informaciones de que los talibanes están "hostigando físicamente" a algunos afganos que está tratando de alcanzar el aeródromo.