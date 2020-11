Varios muertos y una quincena de heridos en una serie de atentados en Viena

Varias personas han muerto y otras quince han resultado heridas en una serie de atentados con armas de fuego cometidos este lunes en seis puntos del centro de Viena. La Policía ha confirmado oficialmente que hay dos víctimas mortales y varios heridos graves, entre ellos un agente, y que uno de los atacantes fue abatido por disparos de los policías.

El ministro del Interior, Karl Nehammer, aseguró que varias personas con armas largas participaron en el ataque y pidió a la población que se mantenga en sus casas dado que se ha desplegado un gran dispositivo policial para localizar a los atacantes.

Uno de los tiroteos se produjo sobre las 20.00 hora local (19:00 GMT) en la calle donde está una de las sinagogas más importantes de Viena, donde en 1981 se produjo un atentado que dejó dos muertos. Esa calle forma parte de una de las zonas de ocio nocturno más populares de Viena, y muchas personas aprovechaban allí las últimas horas abiertas de los bares antes de que a partir de esta noche entrase en vigor un toque de queda y un cierre por un mes. Lo que iba a ser un momento para disfrutar de una cerveza o un concierto se convirtió en la mayor pesadilla terrorista de la ciudad en 40 años.

En torno a las 20.00 hora local (19.00 GMT) varios supuestos terroristas empezaron a disparar contra la gente sentada en las terrazas y los interiores de bares y restaurantes en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la Sinagoga Central de Viena. A la medianoche las autoridades confirmaron al menos 15 heridos, entre ellos, siete de gravedad, así como dos muertos, entre ellos uno de los atacantes. La policía sigue buscando a otros terroristas "fuertemente armados".

CIENTOS DE DISPAROS. Testigos de los hechos, como el rabino Schlomo Hofmeister, señaló en declaraciones a Efe que escuchó "un centenar de disparos" en los primeros instantes del ataque. "Al menos un atacante disparó contra la gente que estaba sentada delante de los bares y restaurantes. La gente salió en pánico corriendo hacia el interior pero el atacante les siguió y disparó también en el interior", relató Hofmeister.

#BREAKING : Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H

Vídeos que circulan en las redes sociales, grabados por vecinos desde sus casas, muestran cómo un atacante dispara contra un transeúnte, justo en frente de la entrada principal de la sinagoga. El presidente de la comunidad judía de Viena, Oskar Deutsch, señaló a la televisión pública ORF que la sinagoga estaba cerrada en el momento del ataque, al igual que las oficinas de la comunidad y el colindante restaurante kosher, por lo que excluyó un ataque exclusivo contra esa minoría.

REFUGIADOS EN RESTAURANTES Y BARES. En otro vídeo, grabado desde el interior de un restaurante en la Plaza de Suecia (Schwedenplatz), se ve como un agente de la policía de Viena cae abatido por disparos de un fusil semiautomático.

Cientos o miles de personas se refugiaron en los interiores de los locales y restaurantes cercanos a la sinagoga y también en la catedral de Viena ante los disparos de los atacantes.

#Vienna #terror attack

Closer view of people reacting and running away from the gunfire which can be heard in the background pic.twitter.com/e6NyKgHEuy