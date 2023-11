Un ataque con arma blanca en el centro de Dublín deja cinco heridos, tres menores

La Policía irlandesa (Garda) informó este miércoles de que investiga un "incidente grave" ocurrido en el centro de Dublín en el que al menos tres menores y dos adultos han resultado heridos por un supuesto ataque con arma blanca.

Un portavoz policial señaló que agentes del cuerpo se encuentran en la "escena" del suceso y que cuentan con la asistencia "otros servicios de emergencia".

BREAKING: At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. Gardai are releasing no further information at present. pic.twitter.com/RGYXUg9PI5