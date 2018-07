Un avión de la compañía de bajo coste Ryanair aterrizaba este viernes de emergencia en el aeropuerto de Frankfurt-Hahn tras la pérdida de presión. El aparato descendió unos 9.000 metros en apenas siete minutos. Una de las pasajeras, la española Minerva Galvan compartía en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se aprecia el miedo que vivieron los viajeros durante esta maniobra.

Amazing video from Mr. Kevin Burke. You can see how terrified we were. No-one speaking, no-one moving. Silence and just silence.#Ryanair #nightmare pic.twitter.com/YFYRiORy2s