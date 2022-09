Asesinados siete policías en Colombia en un atentado atribuido a disidentes de las FARC

Adolorida y desconcertada está Colombia tras la muerte de siete de sus policías, de entre 18 y 42 años de edad, a manos presuntamente de las disidencias de las Farc y en hechos presentados en el corregimiento de San Luis, a cuatro horas del municipio de Neiva, en el departamento del Huila. Uno de los uniformados resultó herido de gravedad cuando viajaban en vehículos de la institución.

Se trata de los policías Santiago Gómez, Andrés Mauricio Pascuas y Cristián Cubillos; los patrulleros John Fredy Vargas y Duberney Carreño y los intendentes Wilson Jair Cuéllar y Luis Alberto Sabi Gutiérrez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el ataque y lo calificó como un sabotaje a su propuesta de paz total. “Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron siete policías. Solidaridad con sus familias He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación”, dijo.

El director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, y los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, llegaron a la zona del atentado para coordinar las acciones.

El presidente del Senado de la República, Roy Barrera, lo calificó como “asesinato cobarde” y agregó que “los matan en emboscada. El maldito narcotráfico mata servidores públicos humildes. Luto en sus familias y en la familia colombiana. Esos que no dejan de matar solo merecen la más fuerte respuesta del Estado. No hay Estado de Derecho respetable si no se ejerce toda la fuerza legítima contra estos asesinos”.

Asimismo le pidió al ministro de Defensa “desplegar la más fuerte reacción policial y militar para capturarlos y castigarlos. Su impunidad sería fracaso humillante para el Estado de Derecho”.

Los ministros del Interior y de Defensa y el director de la Policía Nacional coordinar las investigaciones desde el lugar del atentado

Desde el momento en que se conocieron los hechos desde el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se dispuso la conformación de un equipo de fiscales e investigadores para que se logre la mayor concentración de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer en el menor tiempo posible lo ocurrido.

El equipo técnico–científico está articulado por tres fiscales especializados, un líder investigador, seis investigadores de apoyo, dos expertos antiexplosivos, un balístico, un topógrafo, un arquitecto, dos fotógrafos, un líder técnico, un criminalístico y cuatro analistas. Es un grupo de trabajo con experiencia en este tipo de eventos. Además, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal dispuso de un equipo de expertos forenses que van a examinar los cuerpos.

Debido a que la zona es de difícil acceso por vía terrestre durante varias horas se veían los cadáveres de los uniformados tendidos sobre una vía rural sin pavimentar, ubicada a cuatro horas del casco urbano. Con helicópteros artillados, los técnicos debieron llegar hasta la zona para la evacuación de los asesinados y del herido.

El secretario general adjunto de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, también condenó el asesinato de los uniformados, así como la embajada norteamericana, que manifestó que se debe insistir en los esfuerzos por consolidar la paz en Colombia.