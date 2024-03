Ascienden a 93 los fallecidos en el atentado en una sala de conciertos cerca de Moscú

Al menos 93 personas han muerto y 146 han resultado heridas -60 de ellas graves- en un ataque terrorista ocurrido en la tarde de este viernes en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Un atentado que ha sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, según la agencia Amaq.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha detenido a once personas en relación con el atentado. Entre los detenidos se encuentran cuatro terroristas que participaron personalmente en el ataque, según informó el director del FSB, Alexandr Bórtnikov, al presidente ruso, Vladímir Putin, indica la agencia

Conforme a Tass, los investigadores, criminalistas y expertos del CI, junto con las unidades operativas del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad (FSB), continúan las investigaciones en el lugar de los hechos en la localidad de Krasnogorsk, en la región de Moscú.

Inicialmente se había establecido que más de 40 personas habían perecido en el Crocus City Hall luego del tiroteo llevado a cabo por el grupo islamista.

"El director del FSB, Alexander Bortnikov, el jefe del Ministerio del Interior, Vladimir Kolokoltsev, el jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, y el director de la Guardia Rusa, Viktor Zolotov, informaron al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el progreso de la investigación del ataque terrorista", dice un mensaje del CI al que tuvo acceso la edición online de Izveztia.

Por su parte, la cadena RT precisó que en el momento hay 115 personas hospitalizadas: 110 adultos (60 en estado grave) y cinco niños (uno en estado grave). Los heridos están siendo atendidos en hospitales de las localidades de Krasnogorsk, Jimki, Dolgoprudny y Odintsovo.

El gobernador de la región (óblast) de Moscú, Andrey Vorobyov, se dirigió a los habitantes de su entidad y les pidió que "si sus seres queridos están heridos o no pueden contactarlos, llamen a la línea directa: 122-0", en declaraciones recogidas por Rossiskaya Gazeta.



"Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura", informó Amaq en su canal de Telegram.

El ataque se produjo aproximadamente a las 20.00 hora local (17.00 GMT) en los prolegómenos del concierto del grupo de rock Piknik en la sala de conciertos del centro comercial Crocus City Hall de la ciudad de Krasnogorsk, en el noroeste de Moscú.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo al menos cuatro hombres vestidos con ropa de camuflaje, pero sin pasamontañas, comienzan a disparar nada más entrar en el acristalado centro comercial, donde han actuado algunas de las más grandes estrellas de la música desde 2009.

Uno de los atacantes recarga el fusil automático y continúa disparando contra cualquier persona que se encuentra en su camino.

#BREAKING: The first seconds of the attack on the visitors of #CrocusCityHall.



The footage shows two masked men with automatic weapons shooting at the crowd. Behind them are the people at the entrance. pic.twitter.com/1dJVZIYQkQ