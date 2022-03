FOI EL O QUE se achegou a nós. Estabamos na praza da estación central de tren de Leópolis. Vésenos ben porque somos a única unidade móbil que hai: agora a meirande parte dos directos televisivos fanse cunhas mochilas moito máis cómodas pero menos seguras se fallan as comunicacións. É un tipo robusto, vestido como se fora para a neve, cun gorro de la vermello. Ten lentes e unha mirada e falar sinceros. «Sois españoles», di nun perfecto español. Cóntanos que busca axuda para unha familia de Guinea Bissau. Son catro, avoa —Margarida—, filla e netos de 4 e 8 anos. A historia delas xa a contei nestas páxinas: non lles atopa sitio en ningún transporte á fronteira por seren negras. Quedei co teléfono de Arnaud. Falar con el é marabilloso. Fala 9 idiomas e entende 15. É avogado, suízo, de 37 anos. Colabora coa Cruz de Malta suíza, interesantísima institución, que para explicala non abondarían as follas da edición de hoxe. Está en Ucraína para axudar, Está casado cunha rapaza rusa, agora separados, e ten unha filla, Katja, de 17 anos, que ten a dobre nacionalidade rusa e ucraína. Katja está a loitar na fronte, en Kiev, pero logo falamos dela.

Arnaud ten estado en conflitos en Siria, nos conflitos do Maidan aquí na Ucraína no Líbano... O del é a axuda no terreo, a primeira man que colle a dun refuxiado. El foxe das axudas de hotel de tres estrelas, as profesionalizadas. Di que é un freelance da axuda humanitaria. Pero non cobra, usa os seus aforros para custearse axudar aos demais. Foi el quen conseguiu por fin que Margarida e a súa familia saísen de Ucraína e tivesen alguén agardando por elas do outro lado. As horas que pasaron ese día no que o seu teléfono estaba apagado e non podía contactar con el para saber delas foron as máis longas dende que estou aquí. Foi o domingo. Estes días seguimos en contacto. Arnaud queda a durmir nunha tenda na praza da estación. Nós ofrecémoslle a nosa casa. Onte, por fin aceptou. Di que xa non é útil aquí, que hai voluntarios de sobra e que cre que é máis útil do outro lado, en Rusia, onde hai tamén moita xente a sufrir. Non entende de bandos, só de persoas, e a súa fluidez en ruso e o seu pasaporte suízo son boas cartas de presentación para ir aló. Así que onte dixo que viña connosco, que aceptaba a invitación e así tomaba unha ducha quente e podiamos seguir falando. É desas persoas coas que nunca cansas de falar. Non quixo durmir nunha das nosas camas. Tirou o seu saco de durmir no chan. Di que está acostumado, e que máis lle vale polo que lle espera agora. Contounos os seus plans. Ir a Varsovia, agardar a que lle dean un visado especial para atravesar toda Belarús para chegar á zona do Donbás, onde vai ser máis útil. Son días ou semanas de viaxe.

Katja, a súa filla, séntese tan rusa como ucraína e esta guerra parécelle absurda, como a todo o mundo, «sería como si España y Portugal os pusieseis a luchar, sois pueblos hermanos». Pero decidiu loitar no bando dos que non comezaron esta guerra. Arnaud confésame que veu a Ucraína para tentar convencer a súa filla de que non loitase, el é pacifista. Convencela de que sería máis útil viva que morta, «pero es su elección y la tengo que respetar. Estoy orgulloso de ella. Ya he llorado todo lo que tenía que llorar. Cuesta decirlo pero estoy casi seguro de que va a morir. Ya me despedí de ella, en mi mente claro que espero que le vaya bien, pero creo que no la volveré a ver». Non son quen de contar isto coas miñas palabras, así que vai tal cal o gravei da voz do Arnaud pai. Pregunta pola orquídea que teño a carón do meu portátil, a flor, expliqueille. Pediume que a chamase Katja. Esta mañá levámolo á estación a coller un tren cara á fronteira. Seguiremos en contacto, seguro.