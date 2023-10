"Aquí hai dous pobos e unha soa terra, non hai solución"

Dun día para outro o hotel encheuse de xente. Os primeiros días eran os turistas que agardaban, móbil en man, a seren evacuados os que enchían a recepción e os lugares comúns. Logo só quedou un ir e vir de xornalistas, sós ou en equipo —o dunha televisión xaponesa era de sete persoas, maquilladora incluída—.

Dende hai días non paran de chegar familias enteiras de evacuados da zona norte de Israel. Evacuacións que comezaron en asentamentos pero que xa inclúen a cidade de Kiryat Shemona, de máis de 20.000 habitantes. Chegan con bolsas, co que lles deu tempo a coller. Adoitan ser familias numerosas, con ruidosos cativos que non deixan de xogar polos corredores pero sen molestar, a min non me molestan. Nunca un neno nesta situación pode molestar. Elas levan case todas panos cubríndolles o pelo, algúns dos homes van armados con pistolas que asoman do lado dereito do pantalón, sen cartucheira. Para nós, pura ciencia ficción.

Hoxe, na cidade antiga, cruzámonos cunha moza cun rifle automático por riba dun vestido estampado, así son as cousas aquí. Pídolle a Doron, un dos conserxes, que sempre está pendente de que nada nos falte, que me faga por un momento de intérprete. Na sala do hotel están varios deses evacuados. Un par de rapaces están a rezar, inclinándose repetidamente e recitando as escrituras. Os nenos brincan entre nós. Gabriel ten 69 anos, é xubilado. Cando o Exército lle mandou unha mensaxe para evacuar non o pensou dúas veces. "Levamos 30 anos coa ameaza preto de casa. Os mísiles xa nin nos asustan, pero despois do que pasou o día 7 o medo é que os de Hizbulá poidan facer o mesmo no norte, iso é o que nos dá medo".

Doron explícame que as primeiras persoas que marcharon do norte, antes da orde de evacuación, foi porque podían ir a outro sitio. Os que chegaron o pasado venres ao hotel non tiñan eses recursos e é o Estado israelí quen se vai facer cargo deles.

Gabriel ten dúas fillas e un fillo. Unha das súas fillas quedou no norte, ten seis fillos. Agora fan vida case todo o tempo no refuxio, non quixeron evacuar. Gabriel non sabe canto tempo vai estar fóra da súa casa. Doron cóntame que algunhas desas persoas non querían falar cun xornalista. Non se fían do que dicimos. "Un deles dixo que unha vez o entrevistaran dun medio estranxeiro e logo terxiversaran todo o que dixera", cóntame Doron. É así. Hai parte da poboación xudea que ve os xornalistas como inimigos. Entendes que nós temos que contar o que pasou aquí pero tamén o que está pasando en Gaza? Pregúntolle a Doran. "Por suposto, vós non debedes tomar partido", contesta.

Falamos da masacre que comete Israel coa poboación civil, é un tema complicado de falar aquí. Os israelís cren, creno de verdade, que os de fóra non somos quen de entender a situación de ameaza continua na que viven. "O Exército non quere matar civís pero morren, claro. Sei que os gazatís non son Hamás, pero é o seu Goberno, así que dalgún xeito tamén son responsables. Non quero que morran, pero eles mesmos deberían ter feito algo para que isto non pasase".

Gabriel, que non fala inglés, segue a conversa entre Doron e máis eu asintindo, a linguaxe do corpo é universal. "Aquí hai dous pobos e unha soa terra que queremos os dous, non lle vexo moita solución", sentencia Doron.