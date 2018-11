Apuñalan a una surfista portuguesa tras intentar violarla

La surfista portuguesa Mariana Rocha reveló que sufrió un terrible episodio el pasado fin de semana cuando regresaba a su casa en la localidad lusa de Estoril.

"Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalara", escribió Rocha, de 21 años, en redes sociales

La joven se recupera de la herida provocada por el agresor, razón por la que no podrá asistir a un importante torneo de surf que se celebrará próximamente en Brasil. "Lamentablemente parece que Brasil tendrá que esperar por mi. Voy a estar de vuelta en el agua pronto como sea posible", escribió en su cuenta de Facebook.

El incidente le despertó sentimientos encontrados: "Ira, frustración, dolor, miedo… Ni siquiera estoy segura de lo que siento… No sólo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de puta sigue ahí afuera", declaró la joven.

"Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno", reflexionó Rocha en las redes sociales, donde agradeció todo el apoyo recibido.