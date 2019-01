Apuesta cinco dólares para celebrar que su mujer superó un cáncer y gana un millón

Harold McDowell, natural de Nueva Jersey, no se olvidará nunca de esta Navidad. El hombre, de 85 años, fue informado de que su mujer había superado definitivamente un cáncer de hígado y colon, por el cual tuvo que pasar varias veces por el quirófano. Pero, por si esto no fuera suficiente, McDowell ganó la friolera de un millón de dólares tras apostar solo cinco en un casino de Atlantic City.

"La mejor noticia es la salud de mi mujer (...) Al fin y al cabo, el dinero no es lo más importante", declaró para The New York Post este jubilado estadounidense, que ya ha decidido que gastará una parte del premio en un crucero para disfrutar acompañado de su esposa.

Eso sí, quiso matizar que con este dinero sus vidas "continuarán más o menos igual", aunque "sí podrían mejorar para nuestros hijos".

GOLPE DE SUERTE. McDowell relató para este medio norteamericano cómo ocurrió todo. "Estaba jugando al póker, me giré y le dije a mi mujer: He ganado un millón de dólares. Realmente me quedé allí sentado como un idiota", dijo con humor.

El hombre gastó cinco dólares en un bono de seis cartas en el juego Three Card Poker, y le salió una escalera real, la jugada más valiosa posible.

Las probabilidades de que esto ocurriese eran de... una contra más de 20 millones. "Debe ser la suerte de los irlandeses", sentención McDowell.