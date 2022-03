PERMÍTANME, por un día, que fale un pouco máis de min có habitual. Estou a recibir moitísimas mensaxes de apoio. Hai xente á que lle gusta o meu traballo, seguro que tamén a hai que non, pero como as miñas redes sociais son privadas e só están nelas quen a min me peta pois non os oio. Falo a diario coa miña familia. Saber que están ben, por moi preocupados que estean, é un alivio, é unha lousa demasiado pesada pensar que estás a mancar a alguén. Cando dende algún sitio me preguntan, que o fan decotío, ata cando hei ficar aquí, sempre digo o mesmo: cando vexa que non dou máis e que o meu traballo poida verse prexudicado, cando vexa que corro un grave perigo, ou cando mo pida meu pai. O primeiro que ocorra desas tres cousas, ese día marcharei.

Hai amigas e amigos que me escriben, escribían, constantemente que non me querían ver aquí. Díxenlles claramente que era a miña decisión, e que esas mensaxes, por moito que foran para expresarme o seu cariño, non me axudaban nada. Onte nas páxinas deste o meu xornal, María Luisa facía pública esa mesma petición. María Luisa, agradézoche na alma a túa intención, de verdade, pero coa miña familia falo todos os días. Non é de recibo escribir algo no seu nome. Repito, entendo o espírito que te guiou a facelo, pero non o podo compartir. Grazas, de todos os xeitos.

Hoxe recibín unha mensaxe dun exalumno. Eu son profesor de Audiovisuais, do único que sei algo, na Escola de Arte Pablo Picasso da Coruña. Estou en comunicación co compañeiro que me substitúe, e dentro das miñas posibilidades tento saber como lle vai o curso ao meu alumnado, que por certo está nas mellores mans posibles. Sinto moito que eles teñan que pagar o balbordo dun cambio de profesor por unhas semanas, pero tamén sei que cando volva terei moito máis que ensinarlles. Aproveito estas páxinas para agradecer a toda a xente que fixo posible esa licenza no meu traballo para poder estar aquí. Hai un anaco recibín unha mensaxe dun exalumno da miña época en Lanzarote. Por pudor non a vou escribir, pero reafirmoume que agora, hoxe, é aquí onde me toca estar. Non sei como acabará persoalmente esta cobertura, pero quero pensar en que me convertirá en mellor fillo, mellor amigo e mellor profesor.