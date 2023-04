Amor prohibido no inferno

A de hoxe é unha das historias que máis tempo me levou conseguir. Ucraína é un dos países máis homófobos de Europa, pero a guerra ponos a todos ao mesmo nivel. Levaba semanas intentando contactar con algún home/muller LGTBI que servira no Exército. Teñen mesmo un grupo de Facebook no que me aceptaron. Falei con varias persoas, a través do computador e con café por medio pero ningunha quixo que contase a súa historia con nome e apelido, e eu que moitas veces o teño feito por protexer a persoa, neste caso, negábame a contar esta historia cun nome inventado.

Hoxe quedei con Ivan, ten 27 anos, hai un par de semanas que voltou de Bajmut, a carnicería esa do Donbas. É militar, paramédico dende 2015, pero non foi até marzo do ano pasado, coa guerra xa empezada que non falou cos seus compañeiros sobre a súa orientación sexual, decidiu saír do armario cunha entrevista nunha revista. Estando en guerra, pensou, pouco lles importará con quen durmo, e foi así.

Recoñece que foi un paso difícil, pero non cambiou en moito a relación cos seus compañeiros. Fíxose activista en plena guerra porque pensou nas parellas de colegas seus que están no Exército e que se a un ou a unha deles lles pasara algo a outra parte da parella non podería nin sequera acompañala/o no hospital.

"Somos moitos e moitas máis do que a xente pensa no Exército e creo que hai que aproveitar esta situación para visibilizarnos e conseguir unha lei de unións civís que nos achegue un pouco máis a Europa. Na fronte a ninguén lle importa con quen te deitas, se estás loitando tes que defenderte a ti e aos teus compañeiros. A min ningún ferido me dixo que non o atendese por ser gai, nin eu o fago antes de atendelos. Isto que para vós os europeos é tan natural, aquí aínda non o é tanto, polo menos antes da guerra. A situación para o noso colectivo non é doada en Ucraína, entendo que agora temos outras prioridades, pero é que gais, lesbianas, bisexuais e transexuais tamén están morrendo a diario na fronte por defenderen un país que nin sequera os ten en conta. En canto gañemos a guerra esa debe ser unha prioridade".

Ivan ten moi aprendido o discurso político, pero a historia que máis me gustou das moitas que me contou é que coñeceu o seu mozo na fronte de Bajmut: "El aínda segue alí, agardo que volva axiña e enteiro, pero se lle pasara algo eu sería o último en sabelo, el ademais non é abertamente gai".

Conteille a Ivan que debía ser a sétima ou oitava persoa LGTBI do Exército coa que falara pero que el fora o único en aceptar que publicara o seu nome e mesmo a foto, por que? "Porque non é só o exército, se fose por iso a maioría teríanche falado. É a familia; si, así de triste como soa en 2023. En Ucraína temos unha taxa de suicidios de adolescentes LGTBI das máis altas do mundo".

Cres que a xente no país está mudando a percepción da homosexualidade pero por pura oposición a Putin? —é algo que a min polo menos si mo parece—. "Pode ser, agora mesmo aquí todo o que sexa contrario a Putin é benvido. Que si o país cambia nese aspecto por levarlle a contraria, benvido sexa".

Cando has volver ver o teu mozo? "Non o sei, estamos agardando pola rotación. Foi un romace en trincheiras, só puidemos estar a soas 4 ou 5 veces. Eu avisei aos meus compañeiros médicos que me avisasen, por favor, se lle pasara algo. En canto lle deixen virá a Kiev, pero o que vai ser de nós é imposible sabelo".