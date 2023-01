Alemania se resiste a enviar sus tanques Leopard a Ucrania

El Grupo de Contacto para Ucrania no logró adoptar una decisión acerca del envío de los tanques Leopard2 de fabricación alemana, que reclama Kiev, pese a lo cual las autoridades ucranianas se mostraron optimistas en sus primeras reacciones tras la reunión en la base estadounidense de Ramstein (Alemania).

"Nos hacemos más fuertes y recibiremos todo lo que no hemos recibido hasta ahora", dijo este viernes en su cuenta de Telegram el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andrij Jermak.

En Ramstein, tras la reunión del grupo de contacto, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, admitió que no se había llegado a un acuerdo sobre los Leopard, pero reafirmó la determinación de los aliados occidentales de apoyar a Ucrania, principalmente con sistemas de defensa antiaérea. "No, no ha habido una decisión para el envío de esos carros de combate", afirmó Austin al cierre de la reunión.

Austin aludió así al pronunciamiento expresado por su colega alemán, Boris Pistorius, quien afirmó que había ordenado "revisar" sus existencias de esos tanques, como paso previo a un eventual envío de los blindados, y consideró "en fase de discusión" que Alemania autorice su suministro a otros aliados. "Hay buenas razones para enviar los tanques y hay buenas razones en contra", dijo Pistorius.

El secretario de Defensa aseguró que la cuestión de si la entrega de Leopard alemanes depende de que EE.UU. aporte sus tanques Abrams "no se plantea" y excluyó una vinculación que ayer el Gobierno alemán dijo que no existe. Antes de la reunión, el presidente ucraniano Volodomir Zelenski había insistido en que su país necesita tanques de combate. "Agradecemos enormemente todo apoyo recibido hasta ahora y sus sistemas de defensa antiaéreos, pero necesitamos artillería y tanques", afirmó el líder ucraniano.

La intervención de Zelenski siguió al primer mensaje de Austin, quien apremió a los 20 aliados reunidos en el Grupo de Contacto a "aportar más" y recordó el contenido del nuevo paquete de ayuda aprobado ayer por su país, que eleva el total a más de 26.000 millones de dólares.

En su comparecencia final, Austin aseguró, preguntado sobre su opinión acerca de la contribución de Alemania a la defensa de Ucrania, que es "suficiente", aunque reconoció que "todos podemos hacer más".

Berlín "esta contribuyendo mucho", afirmó Austin, y mencionó los tanques Marder, el sistema antimisiles Patriot que se trasladará a Ucrania y otro armamento cuya aportación anunciaron las autoridades en las últimas semanas.

El secretario de Defensa estadounidense hizo un repaso de las aportaciones de material militar anunciadas en las últimas horas por países como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suecia y Polonia, y se refirió especialmente al anuncio hecho el jueves por Washington del incremento de su participación. Esos aportes, según Austin, aumentan las capacidades de Ucrania. Antes, el secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, había dicho que, con ellos, Ucrania podría no solo estar en capacidad de resistir ante los ataques rusos sino de recuperar territorios ocupados.