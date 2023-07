Os xornalistas españois, así como tribu en xeral, non somos os que mellor caemos aquí en Ucraína, tampouco os peor vistos, non quero esaxerar. Nunha semana volvín percorrer o país todo. De norte a sur, de leste a oeste e varios voltas sobre os nosos pasos. Milleiros de quilómetros en estradas totalmente estragadas, non só por mor da guerra, iso xa vén de antes; e cun pesadísimo tránsito de camións, ás veces escoltados pola Policía ou discretamente polos militares co que a súa carga deixa de ser un segredo. Ben deitei estes días do collarín cervical que me regalou hai meses Andríi, estas estradas, os seus baches e furados enormes non son o que mellor lle vén á miña hernia de disco...

Volvendo ao tema da profesión, nestas semanas teño traballado con varias persoas novas ao estar o meu compañeiro desfrutando da súa paternidade. Distintos cámaras, e algún que outro fíxer, que teñen traballado con moitos e moitas máis coma min. Ao ser español, algúns atrévense e cóntanme as aventuras vividas cos e coas compatriotas, e mesmo as historias que circulan sobre nós nas súas canles privadas de Telegram. Boas e malas anécdotas teñen de xornalistas de todo o mundo. Nós quedamos, en xeral, como dos que peor pagamos, non só en cantidade tamén na falta de puntualidade —intento facerlles ver que se cadra tamén somos os que menos cobramos, e que moitas veces esa impuntualidade tamén a sufrimos nós. Ás veces até extremos de termos que pedir créditos para poder facermos fronte as obrigas—. Pero a situación é ben distinta para nós, os españois, que contamos con asociacións e colexios profesionais que nos apoian e —ás veces, só ás veces— con contratos aínda que sexan mercantís que dalgún xeito son un seguro de impago; e outra moi distinta é esta xente de aquí que traballa de palabra e que se fían, non poden facer outra cousa, do que lles din do outro lado da liña telefónica. Coñecín o caso dun operador de cámara ao que unha produtora española lle debía cartos dende había meses. A sorte que tivo é que esa empresa volveu precisar dos seus servizos, e o bon do rapaz, ao rematar dixo que só lles devolvía o material cando lle pagaran o adebedado. Cobrou... e agora o material teno outo operador á que a mesma empresa española tamén lle debe cartos, en fin.

Hai historias de todo tipo, boas e malas, pero por algunha razón as primeiras esquécense antes e as outras quedan na memoria. Coma a dun condutor local que traballaba cun equipo español. Tiveron un accidente na fronte cun camión militar que se lles botou enriba. Eles libraron mal que ben, o coche, e xa que logo o medio de vida do condutor, quedou esnaquizado de todo. Cando estas cousas pasan cun convoi militar non hai seguro que valga. O pobre do condutor tivo que conseguirse un coche ás presas para poder seguir choiando, sen axuda ningunha por parte da empresa española que o ‘contrataba’. Legalmente non terían ningunha obriga, son consciente, moralmente xa é outra cousa. Entre outros tamén me contaron o caso dunha colega española que o ano pasado casi fixo que todo o seu equipo local quedara sen acreditación pola súa mala praxis, e o peor de todo, arriscou a vida de xente por crer que o primeiro era a súa reportaxe. Claro, a nós cóntannos as movidas con compatriotas, pero de seguro hai centos de historias semellantes sen que nada teñamos que ver nós. O que pasa é que lonxe da casa, e nun mundo relativamente pequeno —o da tribu de xornalistas, operadores e fíxers— hai veces que os comportamentos dos e das compatriotas péchanche a ti portas sen comelo nin bebelo.

Co difícil que está publicar historias da guerra —cada vez interesa menos e cada vez as historias teñen que ser máis impactantes— comezou un novo negocio aquí: a súa compra-venda. Onte mesmo ofrecéronme falar cuns milicianos rusos que operan deste e do outro lado da fronteira, pero a historia tiña un prezo. Non o quixen nin oír. Non se pode pagar por unha historia, non se poden comprar declaracións. Eu traballo con varios xornalistas de aquí que me axudan a conseguir bo material, a moverme e a falar coa xente. Eu comparto o meu salario, é dicir: págolles por elo. Pero nunca se pode comprar unha historia, son cousas ben distintas. Quen fala por cartos, de primeiras, xa non me é de fiar. As motivacións que cada persoa ten para querer contarche a súa historia son moi variadas, e o noso traballo é discernir se son ou non lexítimas, por iso sempre é mellor o historión que queda por publicar porque non estás seguro, que o que se publica por razóns pouco claras que moitas veces ti mesmo descoñeces. Por rematar con este tema, de nós tamén din que somos divertidos e, tirando esas excepcións, leais e educados.

A esgrima é o único deporte olímpico español, un deporte con moita educación. Hai uns días, no campionato do mundo que se celebra en Milán, unha tiradora ucraína venceu unha rusa. Cando se foron saudar a vencedora amosoulle o sable para chocalo pero negouse a darlle a man, levándoa ao peito. Para dar por rematado o partido, este deporte esixe ese apretón de mans, tan noso, entre os contrincantes. Si así de educados somos. Neste caso a negativa da ucraína custoulle a descalificación malia ter gañado a tirada. Precisamente onte , tras o escándalo, a Federación Internacional de Esgrima anunciou que anulaba a descalificación e dixo tamén que cambiaría a norma. Foi só un xesto, negar a man, pero ás veces os xestos quedan na memoria e a vitoria, como din aquí, volverá no futuro para a tiradora ucraína.

Como dicía ao principio, veño de semanas de moita viaxe. En Odesa o ataque ao centro histórico pillounos en todo o medio, nunca pensabamos que Rusia se atrevería a atacar ese patrimonio universal que tanto significado ten para o seu propio pobo, fixérono. Por primeira vez a min caéronme cristaliños na cabeza por mor da vaga expansiva e por ser tan cacholán de estar na porta do hotel a gravar en lugar de no refuxio. Non pasou nada, pero tivémolos moi preto —os mísiles— nun lugar no que nos sentiamos moi seguros. Chegamos dos primeiro á catedral, un dos lugares atacados, e mesmo axudamos a carretar baldes de auga antes de que os bombeiros conseguiran pór en marcha todos os seus camións. Todos fomos víctimas dese ataque que estragou parte do Patrimonio da Humanidade. Agora, tras uns días de descanso, e xa co meu benquerido compañeiro de fatigas, tiraremos cara a fronte sur para ver como vai esa contraofensiva que tanto se fixo esperar, que non comezou con moi bo pé para Ucraína, pero que parece que por fin avanza aos poucos cara o Mar de Azov.