Afirman que el cuerpo de Khashoggi disuelto en ácido fue arrojado por el desagüe

O diario turco Sabah afirma este sábado que os asasinos do xornalista Jamal Khasoggi disolveron o corpo en ácido e tirárono polo desaugadoiro do consulado Saudita en Istambul.

Ademais o presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dixo este sábado que o seu país compartiu os "rexistros" das gravacións relacionadas co asasinato do xornalista saudita Jamal Khashoggi con EEUU, Francia e o Reino Unido, entre outros, que "escoitaron as conversacións" que conteñen.

"Demos os rexistros a Arabia Saudita, a Estados Unidos, a Alemaña, a Francia, ao Reino Unido, démosllos a todos. eles escoitaron as conversacións, eles saben. Non hai que darlle tantas voltas", dixo Erdogan.

O presidente recordou que as investigacións turcas demostran a chegada dun equipo de 15 axentes sauditas a Istambul, o mesmo día que foi asasinado Khashoggi no consulado do seu país, o 2 de outubro pasado.

"Non temos documentos, non hai achados. Pero hai información. Estas 15 persoas, con toda certeza, saben tanto quen é o asasino, como onde levou o corpo", dixo Erdogan durante unha rolda de prensa en Ankara, antes de partir a París para asistir á conmemoración do armisticio da Primeira Guerra Mundial.

Recordou que, segundo Riad, o cadáver entregouse a un "colaborador local" e insistiu en que se aclarase quen é, se realmente existe.

Erdogan dixo que Turquía conseguira que Riad enviase o seu fiscal xefe a Istambul para reunirse co seu colega turco, pero se queixou que o único resultado fose que invitase o fiscal turco a Arabia Saudita.

"¿Que tería que facer o noso fiscal alí? O lugar do crime está aquí. Hai que falar aquí. Ata o cónsul se foi. Non ten sentido ir alargando as cousas deste xeito", insistiu o mandatario turco.

"O asasino está entre eses 15. Non hai que buscar noutro sitio", concluíu Erdogan.

Khashoggi, colaborador do Washington Post, foi asasinado o 2 de outubro no consulado de Arabia Saudita en Istambul, ao que foi para realizar uns trámites necesarios para casar.