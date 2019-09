La historia de un matrimonio estadounidense, acusado de abandonar a uno de sus hijos, parece salida de un telefilme. Los Barnett decidieron en 2010 aumentar su familia con la adopción de una niña ucraniana de seis años con enanismo que, según aseguran, resultó ser en realidad una sociópata mayor de edad que quería matarlos. Ahora la joven, Natalia, se enfrenta a ellos en los tribunales.

Según relató la madre, Kristine, en una entrevista para DailyMailTV, muy pronto se dio cuenta del engaño. "Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía seis años y era muy evidente que no tenía esa edad".

La familia decidió llevar a su hija adoptiva a especialistas para que determinasen su edad. Según las pruebas que han presentado los padres en los tribunales, los dientes y su desarrollo sexual indicaban que tenía más de 18 años.

Sin embargo, la propia Natalia aporta una prueba ósea, realizada por un experto, que determinaba que tenía aproximadamente 8 años cuando fue adoptada y 11 cuando la abandonaron tres años después. Ella sostiene que nació en 2003, mientras que los Barnett calculan que lo hizo en 1989 y que ronda los 30 años.

La historia es desde luego sorprendente. Porque más allá de la edad, el matrimonio asegura que Natalia "quería matar a toda la familia y enterrarla en el jardín de la casa". "Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos punzantes. La vi poner químicos, lejía o algo así, en mi café y le pregunté: '¿Qué estás haciendo?' Me dijo: 'Estoy intentando envenenarte'".

Añade que en 2011, Natalia comenzó a escuchar voces y a pintar los espejos con sangre. Y un año después, la Corte Superior del Condado de Marion, en Indianápolis, concluyó que Natalia había nacido en realidad en 1989, basándose en evidencias médicas.

Fue entonces cuando la pareja decidió mudarse a Canadá con sus hijos biológicos y dejó a la hija adoptiva en un apartamento de Lafayette. Durante un tiempo pagaron la renta del inmueble, y cuando dejaron de hacerlo, en 2014, la policía acudió a desahuciar al inquilino y se encontró dentro a Natalia, que les aseguró que tenía nueve años y que sus padres adoptivos la habían abandonado.

Se inició entonces el procedimiento para aclarar lo sucedido, que ha acabado recientemente en la detención de los padres, que ahora se defienden contando su historia.