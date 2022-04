Acusada de asesinato una mujer por abortar en Texas

Las autoridades del condado de Starr (Texas, EE.UU.), en la frontera con México, han arrestado y acusado de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto "autoinducido", informaron este sábado medios locales.

Lizelle Herrera, de 26 años, se encuentra detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de "asesinato" por haber supuestamente "causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido", dijo en un comunicado la oficina del alguacil de ese condado.

La noticia generó alarma entre los grupos que defienden los derechos reproductivos en el valle del Río Grande, donde se encuentra el condado, por la gravedad del cargo y porque no está claro qué ley puede justificar esa acusación incluso en un estado tan restrictivo con el aborto como Texas.

"Exigimos la liberación inmediata de Lizelle Herrera por haber sido injustamente encarcelada", dijo este sábado Cathy Torres, directora de organización de Frontera Fund, que recauda fondos para ayudar a abortar a las habitantes del valle del Río Grande.

Torres y otras activistas se congregaron este sábado frente a la cárcel del condado de Starr y prometieron "seguir luchando hasta que sea liberada".

A protest is underway outside the Starr County Jail where Lizelle Herrera remains in custody. Herrera was arrested and charged with murder for “self-induced abortion.”



“She wasn’t the first and she won’t be the last,” a supporter said. #RGV pic.twitter.com/Unu1hrGmSg