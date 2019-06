Al menos dos personas resultaron este lunes gravemente heridas durante la celebración en el centro de Toronto de la consecución del campeonato de la NBA por los Raptors, en una ceremonia en la que se registraron estampidas entre la multitud. La policía informó de que además de los dos heridos graves, otras dos personas fueron detenidas debido a los incidentes, que según los medios locales, se generaron por una pelea que derivó en un tiroteo.

Debido a esos incidentes al menos se registraron dos estampidas entre los asistentes que abarrotaban la plaza en la que se celebraba el acto, sin que se sepa si en las carreras y avalanchas se produjeron otros heridos. Tras las estampidas se vació una cuarta parte de la superficie de la plaza Nathan Phillips Square, donde se había instalado un escenario en el que los integrantes de los Toronto Raptors se dirigieron a sus seguidores, que abarrotaban el lugar. Además, los equipos de socorro evacuaron de la plaza a entre diez y quince personas, sin que se sepa su estado.

#BREAKING: A photo provided to CP24 by a viewer shows Toronto Police take down a suspect outside Toronto Eaton Centre moments after the shooting at the Raptors celebration occurred. 2 TTC Special Constables also assisted. You can see the gun in the hand of a TPS officer. pic.twitter.com/3EZT3mPVAZ