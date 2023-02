A noite en Kiev

Ucraína ten vida máis aló da fronte de guerra e dos bombardeos indiscriminados. Só unhas horas despois do último ataque masivo en todo o país, que as defensas antiaéreas ucraínas conseguiron anular en boa parte, as rúas da capital volvían encherse de vida.

Ao longo da mañá as bucinas antiaéreas e os cortes de tránsito nas pontes que unen as dúas beiras do Dniéper causaron algún incomodo na poboación. Os dez mísiles lanzados contra a capital foron interceptados no aire polo exército e só causaron pequenos destrozos ao caeren os restos.

Non son poucos os que me preguntan como é a vida cotiá na capital a casi un ano de comezar a invasión: case normal. A cidade está chea de xente, volve haber atascos nas vías principais, non hai falta de nada nos supermercados e case todo o comercio volve estar aberto; un exemplo, o meu apartamento está enriba dun sexshop que bule de clientela a todas horas, menos son os que visitan ao meu veciño notario. Acaso non é o sexo unha necesidade humana? Pois iso.

Outras tendas, malia estaren abertas, botan en falta o negocio previo á guerra. Os grandes almacéns Tsum, un enorme edificio de sete andares nos que se venden as marcas máis exclusivas de todo o mundo están abertos, pero non hai clientes. O outro día até me sentín observado, era a única persoa que paseaba entre os expositores e as ducias de empregadas e empregados non me quitaban ollo de enriba a ver se me achegaba ao seu lugar e, imaxino, estreaba a caixa rexistradora no día. O luxo parece non ser esencial en tempo de guerra, pero si os cartos que esta xente leva a súa casa.

As noites da capital distan moito de seren como as de antes do 24 de febreiro. Kiev tiña unha noite vibrante, a cidade, como calquera europea, estaba chea de apartamentos preparados para grupos de amigos que viñan desfrutar delas nas fins de semana. Eses apartamentos ocupámolos agora os xornalistas estranxeiros, e as noites son para os locais que ademais se teñen que recoller antes das once da noite.

Pedinlle aos meus amigos que me sacasen de paseo. Comezamos contra as seis do serán nun exclusivo club cachimbeiro, o Vdoh. Un lugar cos cristais tintados, de deseño, e no que ducias de persoas con certo nível adquisitivo compartían unha cachimba de amorodos silvestres, un cocktail con mil ingredientes ou mesmo unha ensalada de salmón. O ambiente é agradábel, moi cargado por mor desas grandes pipas tan de moda aquí e coa música a todo volume. Risas, arrumacos... en fin nada anormal, agás que hai moitas máis mulleres ca homes.

Dmitri quere bailar, así que tiramos para Kurin, un club inmenso no que antes da guerra se facían concertos ao aire libre. Agora só ten aberta unha pequena parte do que antes foi. Non hai que pagar entrada, pero se queremos deixar algúns cartos para apoiar ao exército hai unha caixa para facelo. O lugar é grande, haberá unhas 60 persoas bailando unha mestura entre trance e tecno. En varias mesas hai botellas enteiras de alcol que comparten os grupos de amigos. Son varios os pinchadiscos que se turnan. Fóra, no patio, a maiores de poder fumar, podes comer algo quente. Aquí venden comida en todas as partes. A xente non está faladora. Queren aproveitar para bailaren as poucas horas nas que o negocio está aberto, un negocio no que conto máis de 15 persoas traballando. Unha cervexa Corona, importada, menos de 3 euros.

Á saída vexo un cartel: ‘Non se pode entrar con armas’. A nosa última parada da noite é un club que se chama Full, está nun soto e completamente cheo. Un pouco de foliada nunca matou a ninguén, di un luminoso enriba da barra. Aquí a clientela é moito máis nova, tatuaxes e pelos de cores. Na barra central varios camareiros uniformados preparan cocktails. O pinchadiscos é en si mesmo un espectáculo. No Full a xente está máis receptiva a falar.

Alexei é de Jarkov, tamén é DJ e hai noites que traballa neste mesmo garito, ou en Leópolis. "En Jarkov agora mesmo non podes atopar isto". El é dos que nos veráns ía pinchar ás discotecas de Crimea antes de que fora anexionada por Rusia. Ás 21.47 moita xente bota man dos móbiles: alarma aérea na cidade, alarma que dentro non oímos pola música.

Non pasa nada, dime Alexei: "Estamos baixo terra, isto é coma un refuxio".

Nunha mesa un grupo de rapaces bebe os grolos en balas de artillería reconvertidas en chupitos. A xente baila, liga, divírtese dándolle as costas, ou máis ben asumindo, a realidade na que lles tocou pasar os anos mozos. En Ucraína non hai mobilización xeral. Moitos mozos e mozas apuntáronse ás defensas civís e están a loitar. Os varóns de entre 16 e 65 anos non poden saír do país, pero non teñen, de momento, a obriga de loitar.

Conto máis de 10 traballadores neste local, e vexo como a xente consume e moito, a economía do lecer. Que é estritamente necesario en tempos de guerra? Que é prescindíbel? Non teño resposta. Cada un de vós pensaredes unha cousa. A cultura, a moda o lecer, o luxo, a sanidade, a comunicación, a agricultura... Todos estes sectores achegan ao país. A noite remata cedo, antes das once estou na casa, enriba dun sex shop e cun notario de veciño.