Nunha guerra hai batallas que se gañan e outras que se perden. Misións que saen ben e das que logo, se supuxeron un avance significativo, quedan no imaxinario de todos os militares; e outras, moitas outras, que non saen como estaban planeadas e das que ninguén volve falar. Eu vouvos falar hoxe dunha destas últimas. Non era o planeado, como comprenderedes, a idea era que saíra ben e poder ser testemuña delo, pero unha cadea de erros, como soe acontecer nestes casos fixo que a misión fose todo un fiasco. Vou evitar nesta crónica nomes, por suposto lugares e unidades implicadas, non é difícil imaxinar por que.

A media tarde e despois dunha mañá frenética de adestramento en tácticas médicas de urxencia: como buscar as feridas de compañeiros a través do sangue no uni- Ao chegar ao lugar hai unhas dez veces máis dos soldados previstos e, de súpeto, o que unhas horas antes semellara unha misión doada, convértese en suicida forme, os lugares idóneos para os torniquetes, etc. Hai un chamamento á xuntanza. Hai unha misión, preparen todo o material, sairemos en breve. Os soldados teñen nestes casos que preparar as súas mochilas, levar mínimo dous litros de auga cadanseu, as proteccións e as armas. A comida seca e as municións serán repartidas antes de iniciar a misión. Neste caso o batallón que me acolle é un batallón de asalto con sede no Donbas. As misións prepáranse con información da Intelixencia e en base aos obxectivos que se queren limpar, neste caso o acceso a unha vila tomada polos rusos e que en teoría debería caer pouco tempo despois. Nos mapas e segundo a información dos espías localizan as bases dos inimigos, saben que o lugar é unha toupeira, está cheo de túneles que usa o inimigo polo que cargan máis granadas do habitual, terán que botalas por todos os furados que vexan.

A misión ten un posto de mando que está na retagarda, na base onde ficamos nós e algúns soldados que mesmo están incómodos por non ir loitar «Eu estou aquí para ir loitar non para agardar», dime un deles. Outro, máis experto, dille que o seu traballo é obedecer ordes, que é para iso para o que está aquí, que ninguén pode saber cal é o plano completo que teñen os comandantes na cabeza.

De feito, os soldados que quedan na base quedan previdos, segundo me conta un dos xefes, son unha parte tan importante do operativo coma calquera outra, en non poucas ocasións son estes soldados que quedan preparando o uniforme os que teñen que ir rematar a misión ou ben axudar a saír os seus compañeiros.

Da base, e cando xa cae a noite saen tres unidades en cadanseu vehículo. Na base de mando coordínase cada metro de avance en 3 idiomas, cada unidade ten un idioma de referencia: ucraíno, inglés e español. Varios drons de vixianza mandan en tempo real as imaxes nocturnas (nos monitores o que se ve son as fontes de calor e os cambios de temperatura) da zona á que avanzan os soldados. Nun punto determinado deixan os vehículos e avanzan en tres grupos cada un cubrindo a parte que lle toca. Os dron fan barridos continuos sobre eles (a moita altura) para non delatar as súas posicións. A artillería ucraína comeza o ataque para facilitar o avance. Dende os monitores pode verse unha casa ardendo, e comeza o caos.

Hai moitos máis soldados (unhas dez veces máis dos que dicían os informes) dos previstos. De súpeto o que unhas horas antes semellara unha misión doada, convértese nunha misión suicida. Un dos comandantes que está sobre o terreo di que hai que retirarse. Dende a sala de mando a orde é a contraria. A tensión é máxima. Nos monitores vense puntos vermellos por doquier, a artillería inimiga comeza a disparar a cegas así que toca retirada, non consensuada cos mandos da retagarda.

Xa nos vehículos a fuxida é a toda velocidade, as baixas que non se deron a pé están a piques de ocurrir na evacuación. Os morteiros caen moi preto dos vehículos e fannos brincar, dentro deles os homes que se chocan entre eles. Finalmente conseguen saír desa zona hostil, queda a gran pelexa entre os altos mandos polo fiasco que foi a misión. Hai varias contusións, un dos rapaces ten que ser levado ao hospital, todo polos golpes na fuxida dentro dos vehículos. Non se puido avanzar esa noite, e o peor é que os rusos xa saben –probablemente xa as sabían, non se explica doutro xeito a cantidade de soldados que había no lugar– as intencións ucraínas de avanzar nesa dirección. O resultado da misión fallida é un cisma no batallón. Uns soldados quedan nel, outros marchan co comandante que decidiu a retirada. Son cousas do día a día na guerra, pasan moi habitualmente, o raro é que alguén escriba sobre elas.