Unos 80 agentes del FBI buscan al principal sospechoso de los tiroteos de Maine

Unos 80 agentes del FBI están ayudando a las autoridades a buscar a Robert Card, el principal sospechoso de los dos tiroteos que la noche del miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston, en Maine, dijo la senadora republicana Susan Collins en una rueda de prensa.

Mientras, el periódico The New York Times informa de presencia policial en la granja de la familia del sospechoso, en la localidad de Bowdoin, donde se han escuchado cuatro golpes fuertes que no parecían disparos.

La cuñada del sospechoso dijo al medio que su familia está ayudando a los agentes a registrar todas las propiedades de su granja familiar. Los agentes han cortado la carretera.

Se cree que el sospechoso, un militar en la reserva de 40 años, está armado y es peligroso, por lo que se ha pedido a la población local que siga la orden de ponerse a resguardo y por eso este jueves se han suspendido las clases en las escuelas.

Card afronta de momento ocho cargos por asesinato, porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas, pero se espera que el número de cargos iguale al de fallecidos.

El vehículo del posible autor fue localizado el miércoles en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, cerca de un embarcadero.

Se trata del tiroteo más mortífero que afronta Estados Unidos en lo que va de año. Los sucesos se produjeron hacia las 18:56 hora local (22:56 GMT) del miércoles en una bolera y un restaurante de la ciudad, la segunda más grande del estado, con cerca de 40.000 habitantes.

Siete personas murieron en la bolera, ocho en el restaurante y otras tres después de haber sido trasladadas al hospital.

Robert Card, un militar en la reserva que estuvo ingresado en un psiquiátrico

El sospechoso de haber matado este miércoles a 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston, Robert Card es un militar en la reserva de 40 años que estuvo dos semanas ingresado en un psiquiátrico.

El portavoz del Ejército, Bryce Dubee, confirmó este jueves a la cadena Fox News que Card ha sido reservista más de dos décadas, desde diciembre de 2002, y ha recibido "múltiples reconocimientos" por su servicio, pero según añadió CBS News nunca ha sido desplegado en combate.

Su última residencia conocida está en Bowdoin, de nuevo en el estado de Maine, y a poca distancia tanto de Lewiston como de Lisbon, el lugar en el que se encontró su coche después del ataque, que tuvo lugar en un restaurante y en una bolera e hirió también a 13 personas.

Las autoridades de Maine precisan que nació el 4 de abril de 1983.

Card es instructor en el manejo de armas de fuego, según la ficha facilitada por el Centro de Análisis y de Información de Maine, difundida por medios como la cadena NBC News.

Ese mismo boletín añade que este pasado verano estuvo ingresado dos semanas en una institución mental y dado de alta posteriormente.

NBC News añade que Card señaló "oír voces" y amenazó con disparar contra la Base de la Guardia Nacional en Saco, Maine.

Un portavoz de la Universidad de Maine indicó a ese canal que el sospechoso estudió allí Tecnología de Ingeniería de 2001 a 2004 pero no se graduó.

Desde que empezó el ataque a las 18.56 hora local (22.56 GMT) hasta que fue identificado pasaron solo tres horas. Para las 21.56 hora local las fuerzas del orden ya habían distribuido su nombre, según la cronología del ataque colgado en Facebook por la Policía estatal de Maine.

Card tiene a más de 350 agentes implicados en su búsqueda, tanto de Maine como de otras agencias federales, y en Canadá, país con el que el estado comparte frontera, también están vigilantes. Su hermano, según la cadena CNN, ha pedido que se entregue.